IMMAGINI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023/ Da Meloni a Conte, gli auguri alle madri

DALLA POLITICA LE IMMAGINI E FOTO PER LA FESTA DELLA MAMMA

Non si sottraggono neanche i politici nel giorno della Festa della Mamma con immagini e foto che affollano le proprie pagine ufficiali social: in primis la Premier Giorgia Meloni, mamma a sua volta della piccola Ginevra, che alla propria madre Anna Paratore deve tutto dopo un’infanzia difficile praticamente senza il padre. Così scrive sui social postando la foto assieme alla mamma: «Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c’è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo».

Sempre sui social appare la foto dei genitori di Matteo Salvini con il leader della Lega che li ringrazia entrambi nel giorno della Festa della Mamma: «Grazie per avermi voluto, amato, cresciuto e fatto diventare uomo. Un mondo di auguri alla mia Mamma (e al mio Papà)». Non da meno il leader M5s Giuseppe Conte che posta una foto di lui bimbo accanto alla mamma e alla sorella più grande: «Mamma, questa foto è emblematica. Mi ricorda la forza degli insegnamenti con cui ci hai spronato a crescere umili e saldi nei principi, ritti e sorridenti anche di fronte alle difficoltà e agli inciampi. Sei sempre nei miei pensieri. Auguri». (agg. di Niccolò Magnani)

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023: LA NOSTRA SELEZIONE CHE POTETE STAMPARE!

Finalmente è arrivato il giorno della Festa della Mamma 2023, tra le celebrazioni più dolci e attese che ci siano! È insomma arrivato il momento di scambiare gli auguri per una buona Festa della Mamma 2023, non solo attraverso le parole ma anche condividendo belle immagini capaci di trasmettere il sentimento alla base di questa giornata. Per questo motivo noi della redazione de ‘IlSussidiario.net’ abbiamo preparato un’accurata selezione di immagini e auguri in formato “visivo” che potete stampare e utilizzare come biglietti, oppure semplicemente postare sui social o ancora inviare come messaggio.

La prima delle immagini per i vostri auguri per una buona Festa della Mamma è molto classica ma non per questo meno efficace: rappresenta un bellissimo mazzo di fiori che, sebbene sia virtuale, certamente non perde della sua bellezza e fascino, perfetti per l’occasione.

AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023, LE IMMAGINI: ANGELO DELLA CASA…

Quest’anno la Festa della Mamma cade di domenica 14 maggio e qualcuno di voi sarà ancora alla ricerca della frase e delle immagini più adatte per esprimere i propri auguri. Per non arrivare impreparati al momento più importante della giornata, vi proponiamo una selezione accurata di immagini che secondo il nostro parere saranno perfette per porgere i vostri auguri di buona Festa della Mamma! Andiamo a scoprire che cosa abbiamo preparato per questa occasione.

Proprio qui di seguito vi proponiamo una delle immagini che dice molto pur essendo essenziale: la mamma, di cui oggi è la sua festa, è il raggio di luce della casa che spesso tiene insieme i componenti della famiglia grazie alla sua presenza. Per questo motivo possiamo dedicarle un dolcissimo angelo di porcellana per i nostri auguri!

