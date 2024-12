IMMAGINI BUONA FESTA DELL’IMMACOLATA 2024: COME SALVARLE E USARLE

A volte non bastano le parole per gli auguri, possono aiutare le immagini, come quelle per una Buona Festa dell’Immacolata 2024. Come nel caso delle frasi, anche per le foto da scegliere le opzioni non mancano, potete quindi puntare su temi diversi a seconda del destinatario o del tipo di messaggio che volete mandare. Ad esempio, i protagonisti sono l’albero di Natale e il presepe, ma visto che oggi si celebra l’Immacolata Concezione, allora i più religiosi optano in primis per la Beata Vergine Maria in occasione dell’8 dicembre.

A prescindere dalle scelte che farete, ciò che non cambia è il metodo per salvare le immagini Buona Festa dell’Immacolata 2024: se siete dal cellulare, è sufficiente premere sull’immagine e salvare su foto, poi va solo condivisa via social o una delle app di messaggistica, mentre se siete da pc dovete cliccare col tasto destro per avviare la procedura di salvataggio dell’immagine con cui farete i vostri auguri. Ci sono poi i più creativi che sono in grado di trasformarle in cartoline per fare degli auguri ancor più personalizzati.

IMMAGINI BUONA FESTA DELL’IMMACOLATA 2024: TEMI E SIMBOLI

Le immagini Buona Festa dell’Immacolata 2024 possono essere un modo per iniziare la giornata nel segno della positività e della speranza, del resto i significati di questa ricorrenza sono molteplici. Potete quindi approfittarne per rafforzare i vostri legami o per rinvigorire quelli che si sono indeboliti nel tempo, esprimere gratitudine o invitare alla riflessione. Non limitatevi allora solo agli alberi di Natale e al presepe, ci sono immagini della Madonna anche dall’arte, tra dipinti e statue, oltre a immagini personalizzate, a cui si associano frasi per completare l’opera.

A tal proposito, ve ne sono alcune che contengono preghiere, dunque questa giornata può essere anche un’occasione di raccoglimento anche tramite gli auguri. Del resto, le feste sono un momento di condivisione, anche se ci si trova a chilometri di distanza. In tal senso allora le immagini Buona Festa dell’Immacolata 2024 rappresentano una sorta di filo invisibile che può avvicinare le persone, a patto di saperlo usare, tralasciando le banalità, ma puntando sull’originalità e la profondità dei vostri sentimenti.

Luca Giordano, Immacolata Concezione, 1687-1689. Olio su tela, 243 x 153 cm. Firenze, Galleria Palatina, Palazzo Pitti. pic.twitter.com/L5ugAy89Ws — La Pagina dell’Arte (@LaPaginaArte) July 26, 2024

Oggi è l’ #ImmacolataConcezione della Beata Vergine Maria. In questo giorno uniamoci in preghiera con le tante comunità cristiane che, a motivo della #persecuzione, non possono festeggiare come noi questa grande solennità. pic.twitter.com/GMgChJCTBw — ACS-Italia (@acs_italia) December 8, 2024

8 dicembre Festa dell’Immacolata Concezione🙏🏻 Vi auguro una giornata serena e piena di amore. Buona seconda domenica d’#Avvento🕯️🎄#8dicembre #immacolataconcezione pic.twitter.com/6X2MiUd9Xp — Rosa🌺🐦#FBPE 🇮🇹🇪🇺🏳️‍🌈 ☮️ (@Rosa_dEss) December 8, 2024

Buona festa dell’Immacolata Concezione di Maria. pic.twitter.com/3dstWcVjvi — Luigi Aluisi (@laofm) December 8, 2024