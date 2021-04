IMMAGINI BUONA PASQUA 2021, INSTAGRAM E WHATSAPP/ Auguri tra colombe, uova e…

I cellulari cominciano a risuonare in questo giorno di Pasqua con le prime immagini di auguri. Ed è proprio così che comincia l’instancabile ricerca di foto da mandare a parenti e amici per augurare loro una Buona Pasqua 2021. Immagini da abbinare a delle frasi personalizzate o con dei pensieri già sovrascritti per essere ancor più diretti con il destinatario del proprio messaggio. Ma sono anche un modo per fare gli auguri a tutti con una sola condivisione. L’era dei social ha cambiato, infatti, anche il modo di fare gli auguri. Le immagini di Buona Pasqua 2021 ne sono un esempio. Da WhatsApp a Instagram, passando per Facebook e Twitter.

BUONA PASQUA 2021, FRASI AUGURI E FILASTROCCHE/ Via Whatsapp: "Ascolta le campane..."

C’è chi punta su immagini semplici, altri cercano quelle che evocano in maniera precisa il tema della festività, chi invece è a caccia di qualche versione simpatica e divertente per gli amici. Come potete notare in fondo alla pagina, c’è solo l’imbarazzo della scelta. (agg. di Silvana Palazzo)

IMMAGINI AUGURI DI BUONA PASQUA 2021: BASTA USARE I CLASSICI HASTAG…

La Santa Pasqua 2021 è finalmente arrivata e nella giornata di oggi, domenica 4 aprile, non mancheranno frasi e immagini d’auguri pronte a invadere i social. Anche quest’anno sarà una festa speciale da trascorrere in famiglia ma perché non inviare i nostri personalissimi Auguri di Buona Pasqua 2021 alle persone a noi care, anche se distanti? Potremmo approfittare proprio della presenza delle classiche immagini diffuse sui principali social per palesare la nostra “presenza” unita magari ad una frase o a una citazione celebre in occasione di questa Pasqua di raccolta e riflessione. Instagram, in questo caso, ci viene come sempre in soccorso. Basterà infatti usare i classici hashtag per ritrovarci davanti ad una infinità di immagini con le quali augurare Buona Pasqua ai nostri contatti Whatsapp.

Supermercati aperti Pasqua e Pasquetta 2021/ Negozi: da Roma a Bologna, orari ridotti

Digitando nella barra di ricerca “#buonapasqua”, avremo quasi 700mila risultati tra post popolari e recenti, che potrebbero fungere da ispirazione. Come sempre le vere protagoniste di questa ricorrenza saranno le uova colorate, ma in fondo alla pagina vi proponiamo anche un simpatico post che vi permetterà non solo di inviare i vostri specialissimi auguri con la frase: “Gesù è l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”, ma anche di realizzare una simpatica calamita che fungerà da dono alle persone a voi vicine.

IMMAGINI DI AUGURI DI BUONA PASQUA 2021: TANTE UOVA PER TUTTI I GUSTI!

Nell’era digitale, augurare Buona Pasqua 2021 con una immagine diventa estremamente semplice. Tante idee arrivano ovviamente dai social. Grazie agli svariati hashtag su Instagram è possibile condividere tramite le proprie Stories il post prescelto, selezionando una cerchia ristretta di contatti a cui farle visualizzare o rendendo la Story pubblica a tutti gli utenti. In alternativa potrete inviarlo alle persone care semplicemente selezionando il link in questione e usando Whatsapp, i messaggi privati di Instagram o di Facebook.

STORIA DI PASQUA/ "Adelina, il dono di battezzarti quando il respiratore non bastava"

Restando sempre su Instagram, il social fotografico per eccellenza, e digitando “happyeaster” senza indicare l’anno, saranno oltre 11 milioni i risultati ma anche in questo caso il tema centrale resterà quasi del tutto invariato, tra uova variopinte, coniglietti e pulcini che faranno da contorno a cieli limpidi e tanti fiori. Tutto ciò che vi occorre per rendere davvero speciali i vostri auguri, senza dimenticare la consueta frase con cui accompagnare queste divertenti immagini!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lear snc (@lear.snc)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UPSTREAM (@_7upstream)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joanna Springer (@joanna.springer2)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Initial Choice (@theinitialchoice)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joanna (@jestemwdomu_)





© RIPRODUZIONE RISERVATA