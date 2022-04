Immagini Buona Pasqua 2022/ Foto auguri da Twitter: le e-card di Special Olympics

Immagini auguri Buona Pasqua 2022: le più belle da Twitter

Il conto alla rovescia che annuncia l’arrivo della Santa Pasqua sta per terminare e domani sarà il momento di sfoggiare le migliori immagini di Buona Pasqua 2022 con le quali fare i nostri più sentiti auguri alle persone a noi care. Che siano amici, parenti, fidanzati o colleghi, nel giorno dedicato alla festività pasquale un’immagine rappresentativa dell’importante festa cristiana raffigura un pensiero in più da condividere con chi amiamo. In vista del giorno di Pasqua, anche i social si preparano ad accogliere gli auguri con immagini di Buona Pasqua 2022 che fanno riflettere, ed altre che allieteranno l’attesa della Santa Pasqua.

Tra i social in prima linea dove sarà possibile trovare immagini di auguri di Buona Pasqua 2022, segnaliamo Twitter. Il social dell’uccellino azzurro ha accolto già da qualche giorno alcune foto postate dai propri utenti con i relativi auguri pasquali. Il periodo che stiamo vivendo ci invita alla riflessione. Un motivo in più per condividere con i nostri cari immagini di speranza con frasi altrettanto importanti, come quella tratta da Papa Giovanni Paolo II e che recita: “L’amore di Cristo, vittorioso sul peccato e sulla morte, doni a tutti l’audacia del perdono e della riconciliazione, senza cui non esistono soluzioni degne dell’uomo”.

Immagini Buona Pasqua 2022: foto di auguri e cartoline speciali

I venti di guerra rendono difficile festeggiare la Santa Pasqua in arrivo ma questa festività potrebbe essere allietata dalle immagini di auguri di Buona Pasqua 2022 contenenti messaggi positivi e di speranza. Ne è un esempio la foto su Twitter che potremo condividere sui social o inviare alle persone a noi importanti che vede sullo sfondo azzurro due colombe bianche e la frase: “Buongiorno, si alzi su tutta la terra il grido della pace”. Tuttavia, per non perdere la gioia della festività che chiamerà in rassegna una vasta varietà di uova, segnaliamo sempre da Twitter alcune immagini prettamente pasquali.

E’ ormai classica ma sempre molto apprezzata le immagini auguri Buona Pasqua 2022 che vedono per protagonista un coniglietto di schiena mentre abbraccia un uovo colorato, con la scritta “Auguri di Buona Pasqua”, ma altrettanto gradita è la foto targata Special Olympics che invita a inviare una cartolina di Auguri realizzata dai propri atleti (qui le altre e-card). Magnifica la composizione di uova super colorate per rendere la domenica di Pasqua davvero speciale, nella speranza che possa essere per tutti serena!

Guarda qui sotto le immagini di auguri di Buona Pasqua 2022

“L’amore di Cristo, vittorioso sul peccato e sulla morte, doni a tutti l’audacia del perdono e della riconciliazione, senza cui non esistono soluzioni degne dell’uomo.” (Giovanni Paolo II)#BuonaPasqua#scuola #scuolaparitaria #scuolaromanord#Roma pic.twitter.com/VPBOJRqpqY — Ist. Sacro Cuore di Gesù/Farnesina (@IstGesu) April 11, 2022













