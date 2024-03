Immagini buona Pasqua 2024/ Foto e gif per WhatsApp: uova, colombe e conigli per gli auguri

Si riapre oggi, con questo articolo, la nostra ormai tradizionale selezione di immagini con le quali tutti voi lettori, nuovi o affezionati, potrete porgere i migliori auguri in vista della ormai imminente Pasqua 2024, che quest’anno cadrà domenica 31 marzo, ovvero tra appena 3 giorni. A molti, però, piace portarsi avanti per tempo quando si tratta di auguri, tra immagini, frasi, ma anche gif e video, ed è proprio qui che entriamo in gioco noi de ilSussidiario.net!

D’altronde la ricerca delle immagini e delle frasi non è affatto semplice, soprattutto per chi nel fare gli auguri ci mette il cuore, sperando anche in questa Pasqua 2024 di fare un gesto apprezzato da pareti e amici, ma anche (perché no) dai propri ‘follower’ sui social. Per fortuna, va detto, online gli spunti da cui partire sono a dir poco migliaia, ma è anche vero che per trovare quelli più originali occorrerà avere a disposizione un po’ di tempo, che non è sempre facile da trovare, tra lavoro, figli e impegni che si sovrappongono tra loro. Il pensiero, è vero, vale quasi tanto quanto il gesto in sé, ma per chi non volesse proprio rinunciare all’idea di trovare una serie di immagini originali e uniche per gli auguri di Pasqua, potrà contare, almeno da qui a domenica, sui nostri consigli!

PASQUA 2024 È ALLE PORTE: DOVE TROVARE LE IMMAGINI PER GLI AUGURI

Ponendo, però, il caso che un po’ di tempo lo si riesca a trovare anche per l’importante, a modo suo, ricerca di ispirazione, pensieri, immagini e frasi per gli auguri di Pasqua 2024, ci si potrebbe chiedere da dove partire. Il nostro suggerimento (ovviamente?) è quello di partire dai nostri consigli che potete trovare poco più avanti in questo articolo, magari utilizzando anche il suo ‘gemello’ dedicato a frasi e citazioni, sempre per gli auguri di Pasqua!

I più curiosi, però, potranno anche cliccare sulle immagini che riportiamo qui sotto, accedendo direttamente al sito (quasi sempre un social network) da cui sono prese, per condurre le proprie indagini, usando ricerche e hashtag collegati alla Pasqua 2024. Oltre ai social, anche Google può essere un buon amico per la ricerca delle immagini, sia per quanto riguarda quelle di auguri propriamente intese, che foto un po’ più generiche sulla Pasqua, tra le classiche uova, gli immancabili conigli e le colombe, dolci o volatili che siano. I più giovanili, invece, potrebbe voler usare per gli auguri delle gif, tanto in voga in questo momento e utilissime in molte situazioni. Quelle si possono cercare direttamente da WhatsApp, usando la schermata che contiene anche le emoji, nell’apposita sottosezione.

Direi … buona Pasqua a tutti ☺️ pic.twitter.com/g1eLRJEcZy — STEEL (@STEEL660422) March 13, 2024

Una Pasqua diversa. pic.twitter.com/2EWOaKp36z — Giovanni Agostino Pinna (@GiovanniAgost20) March 13, 2024

La parola “Pasqua” deriva dall’aramaico “pasah”, che vuol dire “passare oltre” .

Auguro a tutti di riuscire a passare oltre l’orgoglio,le incomprensioni, i problemi, oltre i periodi ‘no’ e i giorni che spengono il sorriso.#BuonaPasqua a tutti 🐣🎀🤍🖤😉 pic.twitter.com/Etu2mzzHcP — 𝓐𝓝𝓝𝓐 🤍🖤 (@ANNA62348499) April 9, 2023

Faccio la guardia all’uovo di Pasqua 🤣😻 pic.twitter.com/6zyrAKlaUc — Sabrina (@SabrinaGalli68) March 19, 2024

@IC_via_Dante I bambini e le insegnanti della scuola dell Infanzia Strada Valle Augurano a tutti Buona Pasqua! pic.twitter.com/yTs2HY6Udm — ElisabettaMigliorinI (@elisabethmiglio) April 13, 2022













