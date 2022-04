Immagini Buona Pasquetta 2022/ Auguri con foto e gif: uova, fiori e conigli…

Immagini auguri Buona Pasquetta 2022: fotografie molto colorate…

Archiviata la giornata di Pasqua, ecco arrivare la Pasquetta 2022, uno dei giorni più attesi da tutti, per grandi e non solo. Il Lunedì dell’Angelo è infatti tradizionalmente dedicato al divertimento, agli amici, alle scampagnate in famiglia e ad un po’ di sano relax dopo aver passato quasi sempre la Pasqua a tavola con i propri cari. Ma come fare gli auguri con immagini di buona Pasquetta 2022 a chi vogliamo bene? Possiamo inviar loro delle immagini attraverso Whatsapp e social, in modo da strappare un sorriso e dedicare un pensiero dolce in questo giorno di festa.

Vediamo allora qualche immagine da poter inviare in questo Lunedì dell’Angelo 2022. Fotografie molto colorate, visto anche il periodo primaverile, quelle per augurare una buona pasquetta. I pensieri sono altrettanto solari. Una delle immagini che possiamo dedicare recita: “In fondo per essere felici basta poco. È sufficiente la compagnia delle persone giuste, quelle capaci di dividere con te tutti i colori della vita”.

Immagini auguri Buona Pasquetta 2022 da inviare ai nostri amici

Il giorno di Pasquetta in Italia è festivo. Per proseguire infatti la celebrazione della Pasqua, sul calendario è segnata in rosso anche questa data, che quest’anno, nel 2022, cade il 18 aprile. Come da tradizione, soprattutto dopo due anni difficili a causa del Covid, si approfitterà di questa giornata per fare una bella scampagnata con amici o parenti e per passare un po’ di tempo all’aria aperta, magari in mezzo alla natura, cercando di godersi qualche istante di relax e tranquillità. Ecco allora che augurare Buona Pasquetta è davvero un gioco da ragazzi in una giornata così importante!

Immagini colorate, con fiorellini ma anche simboli tipicamente pasquali come coniglietti e pulcini: le gif per fare gli auguri di una Buona Pasquetta 2022 in questo lunedì 17 aprile 2022 sono davvero le più svariate e mettono allegria solo a guardarle. Di seguito alcune idee di immagini da poter inviare ai nostri cari.

Guarda qui sotto alcune immagini di auguri di Buona Pasquetta 2022

Buongiorno a tutti e buona Pasquetta 🐣🐣☕😘 pic.twitter.com/tHmW3dgMSx — Mascia (@Mascia42080350) April 13, 2020













