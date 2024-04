Immagini Buona Pasquetta 2024/ Uova e pulcini, le foto e i video da inviare il 1° aprile

È finalmente arrivato il momento di inviare le immagini di auguri di buona Pasquetta 2024. Che siano da condividere sui social network oppure da inviare ai contatti su WhatsApp e Telegram, non possono mancare foto e video a tema. Quali sono i protagonisti? C’è grande varietà. Le uova in primis, di cioccolato e anche vere purché colorate e decorate, a fianco di simpatici pulcini. Non mancano però anche scenari di prati fioriti dove svolgere pic nic e scampagnate. In questa ricorrenza infatti molti amano dare vita a scampagnate e grigliate all’aria aperta.

Sicuramente qualcuno avrà delle foto o immagini fai da te da utilizzare per gli auguri nell’occasione ,di Pasquetta 2024, ma chi invece non ne ha a disposizione può trovarne in gran numero sul web. Dove? Google è il nostro principale alleato, ma anche siti come Pinterest e Twitter possono essere molto utili per la causa. Abbiamo ad ogni modo raccolto le migliori in coda a questo articolo. I meno avvezzi con la tecnologia potranno dunque trovarle facilmente, senza fare grandi ricerche.

Immagini auguri Buona Pasquetta 2024: quelle religiose e simpatiche da inviare il 1° aprile

Non sono però da dimenticare le immagini di auguri di buona Pasquetta 2024 a tema religioso, ovvero che fanno riferimento al Lunedì dell’Angelo, che è la vera essenza di questa festa. In questo giorno si ricorda infatti l’incontro dell’Angelo con le donne giunte al sepolcro dove Gesù era stato seppellito dopo la Crocifissione. Non possono mancare dunque i tradizionali simboli che riconducono al Figlio di Dio.

È da precisare però che quest’anno la Pasquetta e il 1° aprile coincidono, per cui anche spazio a frasi divertente per il giorno più divertente dell’anno. Spazio dunque a immagini con scherzi di ogni genere. Sicuramente in questa data speciale a qualcuno sfuggirà la natura delle proprie frasi. “Volevo fare un pesce d’aprile ma non so se ne vale la pinna”, eccone una.

