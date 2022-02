Immagini Carnevale 2022/ Le foto più belle: fra pensieri ironici e scatti veneziani

Non è Carnevale anche nel 2022, se non ci sono le maschere, gli scherzi, il divertimento e tante immagini a tema. In questi giorni di festa il web e soprattutto i social, a cominciare da Twitter, sono stati invasi da una serie di foto riguardanti appunto la festa più divertente dell’anno, quella che ci “prepara” ad un periodo invece ben più rigido come la Quaresima. Basta farsi un giro quindi sul worldwideweb per scoprire maschere di ogni tipo, stelle filanti, coriandoli, bimbi travestiti in qualsiasi modo e soprattutto, tante immagini con frasi riguardanti il Carnevale.

Auguri di buon Carnevale 2022/ Tante frasi e citazioni: da Pirandello a Chaplin

Ad esempio queste parole: “A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale”, ma anche il classico proverbio: “Carnevale guarisce ogni male”. In un’altra immagine si legge invece: “Il Carnevale è uno spirito ironico che va a piede libero”, ma anche una citazione di Franco Lissandrin: “La quaresima viene dopo il carnevale per ricordarci che siamo polvere e non coriandoli”. Proseguiamo con questo esempio firmato Nicolai Evreinov: “A carnevale tutto il mondo è giovane, anche i vecchi. A carnevale tutto il mondo è bello, anche i brutti”.

Carnevale, come si festeggia all'estero?/ Da Rio a Tenerife, passando per New Orleans

IMMAGINI DI CARNEVALE 2022: LE MASCHERE DI VENEZIA LA FANNO DA PADRONE

Mentre Francesco D’Antonio ricorda come Carnevale e San Valentino cadano nello stesso mese, a pochi giorni l’uno dall’altro: “San Valentino e Carnevale cadono nello stesso mese. Trovo stupido mettere così vicino due feste di maschere”. Fra le tante immagini in rete sul Carnevale 2022 anche quella con questa frase alquanto ironico di un anonimo: “Odio il Carnevale. Ci provi con una principessa Disney e ti ritrovi a letto con un camionista di Brembate”.

E ancora: “Ho conosciuto persone senza maschera ma col carnevale dentro. Rare. Sono stato fortunato”. Chiudiamo con: “Sono a pezzi, a carnevale mi travesto da coriandoli”. Qui sotto abbiamo postato, fra le tante immagini che abbiamo scovato in rete, due splendidi scatti di Venezia, due maschere tipiche della città unica al mondo, la città del Carnevale.

AUGURI BUON CARNEVALE 2022/ Le frasi: "Colori nelle strade, allegria nell'anima!"

You don't know who they are. Venice Carnevale Feb.2022. pic.twitter.com/6WKpq77P3j — nancy young (@nancyyoungtwt) February 22, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA