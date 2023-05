Immagini di auguri buona Festa della Mamma 2023/ Le migliori da inviare con dolci dediche

Immagini di auguri buona Festa della Mamma 2023: video, foto, gif da inviare coi social

In Italia, e non solo, domani si festeggia la Festa della Mamma 2023, per cui è arrivato il momento di andare a caccia delle migliori immagini di auguri da inviare su Whatsapp e Telegram oppure da pubblicare sui social network come Facebook, Instagram e Twitter.

Sono innumerevoli le idee con cui è possibile esprimere affetto incommensurabile a colei che ci ha donato la vita in un giorno speciale, sebbene ovviamente ciò sia da fare tutto l’anno e non soltanto nelle prossime ore.

E’ inevitabile però che la Festa della Mamma 2023 sia uno dei momenti in cui maggiormente si è portati a riflettere sul ruolo importante che hanno le donne, soprattutto in questa epoca in cui la genitorialità viene sempre più messa in dubbio. È per questo motivo che abbiamo pensato di raccogliere per i nostri lettori le foto, i video e le gif più sentite da utilizzare per questa particolare occasione.

Immagini di auguri buona Festa della Mamma 2023: scegli la più bella

A meno di ventiquattro ore dalla Festa della Mamma 2023, non resta dunque che affrettarsi per scegliere le immagini migliori con cui farle gli auguri. I simboli che maggiormente sono rappresentati all’interno di essi sono sicuramente quelli floreali. Un mazzo di fiori infatti è il più tradizionale omaggio da donare per questa ricorrenza. È per questo motivo che non possono mancare anche nelle foto, nei video e nelle gif da inviare per questa ricorrenza con a corredo delle dolci frasi.

Anche quest’anno, ovviamente, non mancheranno poi gli iconici scatti dei personaggi famosi e non solo, che per l’occasione non si tirano indietro nel mostrare pubblicamente l’amore per la loro mamma. C’è grande attesa allora per scoprire quale immagine dunque sarà la migliore nella giornata di domani, che si preannuncia indimenticabile.

To all moms: Buona festa della Mamma pic.twitter.com/ZGDUJuziGb — gucci (@gucci) May 11, 2014













