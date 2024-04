Immagini di auguri di buon 25 aprile 2024, Festa della Liberazione/ La bandiera tricolore spicca nel cielo

Immagini di auguri per la Festa della Liberazione: quali inviare il 25 aprile 2024?

La Festa della Liberazione sta per arrivare e quale miglior modo per celebrarla se non inviando a parenti e amici delle belle immagini di auguri di buon 25 aprile 2024? Se ti stai domandando quale è meglio scegliere, c’è da dire che i simboli proposti per questa ricorrenza non sono moltissimi. A dominare la scena, infatti, è sicuramente il Tricolore (che per coloro che non lo sapessero ha anche una festa completamente sua, il 7 gennaio) in tutte le sue sfaccettature.

In questa data infatti si festeggia la fine dell’occupazione nazista e la conseguente caduta del regime fascista nel nostro Paese. È così che di anno in anno la bandiera viene esposta in tutti i palazzi che ospitano le istituzioni e gli uffici pubblici. È per questo motivo che per l’occasione, coloro che non vogliono affidarsi alle consuete immagini reperite da Internet in cui c’è il Tricolore che svolazza nel cielo, possono scattarne da sé una in casa che rappresenti il medesimo soggetto oppure reperirne una dagli archivi storici, che faccia riferimento proprio alla causa in questione. Ogni anno d’altronde nessuno vuole mancare a questo tradizionale appuntamento col patriottismo.

Le migliori immagini di auguri per un buon 25 aprile 2024 dal web

Se siete invece alla ricerca sul web di colorate e simpatiche immagini di auguri di buon 25 aprile 2024 da inviare, abbiamo per voi una carrellata di foto, animate e non, utili per la Festa della Liberazione. È possibile reperirle su Google Immagini ma anche sui principali social network come Facebook, Instagram e X. Il Tricolore, come anticipato, è il protagonista indiscusso. Non mancano però anche scatti delle manifestazioni che come di consueto si svolgono in questa data. Inoltre, tanti i riferimenti alle canzoni partigiane come “Bella ciao”. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, selezionate le immagini di auguri buon 25 aprile 2024 che preferite!

📌#25aprile: #Torino si prepara

agli eventi per la #FestadellaLiberazione. L’anniversario della liberazione d’Italia ricorre il 25 aprile di ogni anno e celebra la lotta dei partigiani, e le libertà negate dal nazifascismo, con un prezzo di lutti, dolore e sacrificio. pic.twitter.com/Ymcjs4v6SR — Rosa🌺🐦#FBPE 🇮🇹🇪🇺🏳️‍🌈 ☮️ (@Rosa_dEss) April 19, 2024

Tra sette giorni è il 25 aprile.

Quindi ⬇️ pic.twitter.com/8g5wNLenY6 — Nazzareno🚨 (@Marinaiopercaso) April 18, 2024

Il 25 Aprile non verrà mai cancellato 💚🤍❤️⭐ pic.twitter.com/LjTVde2Wi3 — 𝒂𝒏𝒕𝒐🫀 (@odiandotutti) April 20, 2024













