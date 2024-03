Immagini di auguri di buona Pasqua 2024/ Foto, disegni e dipinti da inviare ad amici e parenti

Come fare gli auguri di buona Pasqua 2024 con immagini e foto?

Manca ormai poco meno di una giornata all’arrivo (attesissimo come ogni anno) della Pasqua 2024, momento di gioia con il quale si celebra il culmine della Passione di Cristo, con la Resurrezione del Messia che infonde proprio gioia e speranza in tutti i fedeli che, fino alla fine, hanno creduto nel suo verbo. Il momento, insomma, è particolarmente sentito soprattutto dai fedeli e dai credenti, che potrebbero decidere di celebrare questa Pasqua 2024 pensando anche a tutte quelle persone lontane e che non si possono abbracciare di persona, magari con un messaggio di auguri corredato da immagini, gif o foto!

Questa, infatti, può essere una modalità particolarmente originale (a patto che si scelgano con la dovuta cura le immagini da inviare) per far sentire pensati ed apprezzati amici e parenti; ma ovviamente senza mai mettere da parte il valore reale di questa festività, che va ben oltre a uova di cioccolato, grigliate, pulcini e quant’altro. Proprio tenendo a mente quel valore religioso inalienabile che la Pasqua porta con sé, in questo articolo nel quale vi suggeriremo alcune immagini che potrete facilmente usare per gli auguri, vogliamo concentrarci innanzitutto sulla figura di Cristo, partendo da una carrellata di quadri e dipinti più o meno noti che raffigurano il Messia, sia nei momenti dell’Ultima cena, che della Lavanda dei piedi ed, infine, della morte in Croce.

«Tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo»

Gv 12,3 Nella liturgia ambrosiana la scansione delle letture nella «settimana autentica» è quasi cronologica:quindi oggi si legge il convito a casa di Simone, sei giorni prima della «Pasqua di Passione», il Venerdì Santo⬇️ pic.twitter.com/JRwtZXQlpS — Antonia da Rho (@AntoniadaRho) March 24, 2024

Venerdì Santo

(di David Maria Turoldo) No, credere a Pasqua

non e’giusta fede:

troppo bello sei a Pasqua!

Fede vera

e’ al Venerdi’ Santo

quando Tu non c’eri

lassu’.

Quando non una eco

risponde

al suo grido

e a stento il Nulla

da’ forma

alla Tua assenza.#29marzo #Venerdisanto pic.twitter.com/88FgeDHlET — AlzogliOcchiversoilCielo (@AlzogliOcchi) March 29, 2024

Pasqua 2024: alcune proposte di auguri originali, tra immagini, frasi e citazioni

Riservata alla fede una minima parte dello spazio che (giustamente) merita, la nostra caccia in vista della Pasqua 2024 non si ferma certamente qui e prosegue, anzi, immediatamente con una nuova serie di immagini di auguri un pochino più classiche e che raffigurano tutto quello che generalmente è associato al periodo pasquale, tra agnellini, dolci, colombe e uova di cioccolato. Le festività, infatti, possono e per certi versi devono essere anche un momento di svago, da passare in compagnia dei propri cari (chiunque siano) dedicandogli un pensierino apprezzato.

Inoltre, ci teniamo anche a ricordare a tutti i lettori capitati qui per caso, che questo articolo non è l’unico che dedichiamo agli auguri per Pasqua 2024, ma anche per tutti gli altri giorni della Settimana santa, ovviamente fino a Pasquetta che chiuderà questo viaggio tra uova e grigliate. Infatti, oltre alle immagini su queste stesse pagine potrete trovare anche degli ottimi suggerimenti per le frasi (tra citazioni, filastrocche e canzoni) da usare, ovviamente, per i messaggi di auguri di buona Pasqua 2024. Come anticipato, però, lasciamo subito lo spazio ad altre immagini inerenti alla Pasqua, pronte da salvare nel proprio cellulare in vista dell’ormai imminente Resurrezione per fare gli auguri a tutte quelle persone che vogliamo avere, anche solo figurativamente, al nostro fianco!

ho quasi finito i segnaposto per Pasqua.

la cosa divertente è che siamo solo in due: io e madre pic.twitter.com/ZMxYWzT1Pc — g o n d r a 🦦 (@gondra_one) March 29, 2024

L’unico agnello che mangio a Pasqua. pic.twitter.com/jm6g3m6kfd — Giovanni Agostino Pinna (@GiovanniAgost20) March 17, 2024

🕊️ Giungano gli auguri di una serena e Santa Pasqua da parte del Presidente dell’OPI di Foggia, Michele Del Gaudio, dal Direttivo, dalla Commissione d’Albo e da tutta la Redazione della Newsletter OPIFoggia.#opifoggia pic.twitter.com/wx17skFS77 — OPI Foggia (@OPIFoggia) March 29, 2024

Santa Pasqua 2024

Possa la luce splendere su di voi e sui vostri cari e portare serenità e pace, Auguri pic.twitter.com/YXDvHkG67d — Stefano Boni (@stefanoboni59) March 29, 2024

