Immagini di auguri festa della mamma 2024/ Dalle rose ai tulipani, tutti i fiori per renderle omaggio

La Festa della Mamma 2024 è finalmente arrivata ed è dunque anche il momento di inviare le migliori immagini di auguri a tema. Un simbolo ricorrente per questo 12 maggio sono ovviamente i fiori. Un bouquet è sempre un dono apprezzato dalle donne, soprattutto se ricchissimo e coloratissimo. È un gesto per strappare un sorriso o addirittura per commuovere, se inaspettato. È per questo motivo che rose, tulipani, margherite e chi ne ha più ne metta non possono mancare neanche nelle foto, nei video e nelle gif da inviare in questa speciale domenica su Whatsapp oppure da pubblicare sui social network. Essi appaiono al fianco di bigliettini con brevi frasi: “Happy Mother’s day, mom. I love you”.

I fiori non sono tuttavia sicuramente gli unici protagonisti delle immagini per gli auguri della Festa della mamma 2024. Si ripresentano frequentemente infatti anche i cuori, in tutte le loro forme: dai disegni realizzati per l’occasione dai più piccoli fino alle torte preparate con cura. Insomma, per questa ricorrenza, tutto può assumere questa particolare simmetria, che ci insegna a essere un po’ più dolci e a dire ‘ti voglio bene’, con un dono ma anche semplicemente col pensiero.

Una foto ricordo o una t-shirt stampata come immagini di auguri per la Festa della Mamma 2024

Tra le immagini da inviare come auguri di buona Festa della Mamma 2024 ce ne sono alcune anche “reali”. In particolare il riferimento è a foto di scene quotidiane che rappresentano le protagoniste di questo 12 maggio. L’idea migliore in questo caso può essere proprio quella di selezionare uno scatto del passato e inviarlo. Se però preferite affidarvi al web, non mancano le soluzioni.

In particolare, quest’anno in Serie A le mamme sono scese in campo coi giocatori in un modo speciale. Alcuni club hanno deciso infatti di fare indossare ai loro tesserati per le gare che si svolgeranno quest’oggi delle maglie col loro cognome e non quello del papà, come di consueto. Un’iniziativa altrettanto simpatica potrebbe essere quella di creare graficamente una t-shirt di questo genere. Sicuramente sarà sorprendente.

