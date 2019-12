Immagini di Auguri Natale e Buone feste 2019!/ Video e GIF per WhatsApp e Facebook

Gli auguri di Buon Natale 2019 e Buone Feste non si esauriscono solo con le frasi da dedicare a parenti, amici e colleghi. Nell’era dei social è importante farsi trovare pronti anche con immagini, foto, GIF per WhatsApp, Facebook e Instagram. Anche questo è dunque un bel modo per celebrare il 25 dicembre e le festività natalizie fino ad arrivare a Capodanno. Ormai ci siamo con le feste, ma online ci sono tante immagini animate e altri contenuti da condividere, per tutti i gusti. Ci sono foto simpatiche, altre che rispecchiano il vero senso di queste feste, quello religioso, ma ce ne sono anche formali. Ce ne sono anche da scaricare sul vostro cellulare o sul tablet. Basta tenere premuto il dito sull’immagine per qualche secondo, se siete dallo smartphone: a quel punto vi compare sullo schermo una nuova finestra di dialogo, poi bisogna premere sulla voce “salva immagine”. La foto viene quindi salvata all’interno del rullino di iPhone o iPad, mentre su Android verrà archiviata dentro la cartella Download del dispositivo.

IMMAGINI DI AUGURI NATALE E BUONE FESTE 2019 DA INVIARE SU WHATSAPP E FACEBOOK

Foto e immagini per gli auguri di Natale e Buone Feste sono diventate dunque la versione moderna dei tradizionali biglietti o delle classiche cartoline che si inviavano ad amici. A queste si possono anche aggiungere video animati da condividere su Facebook e Twitter. Nel corso degli anni questa ricorrenza, e il modo in cui viene vissuta, si è evoluto, quindi nei costumi di molti paesi sono entrati nuovi costumi, come quello di farsi gli auguri via social, con foto, immagini e video. Inviare cartoline di auguri dal proprio cellulare Android o iPhone può essere molto semplice. Se non avete molto tempo a disposizione, potete sfruttare delle app sviluppate proprio con l’obiettivo di agevolarvi in quest’operazione. C’è ElfYourself, ad esempio, per inviare auguri con elfi ballerini che danzano con la vostra faccia. Ma c’è anche l’applicazione con Babbo Natale Parlante, interessante soprattutto per i più piccini. Per chi invece ci tiene a realizzare qualcosa di originale, c’è la possibilità di scaricare cartoline gratis per personalizzarle con delle frasi.





