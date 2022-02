Immagini di Carnevale 2022/ Fra coriandoli e stelle filanti, tanti bimbi mascherati

Le immagini di auguri per il Carnevale 2022, accompagnano la festa più colorata dell’anno, che quest’oggi vede la sua prima tappa clou. In tutto il Paese, ovunque si pratichi il rito romano, saranno milioni le persone che si travestiranno con le maschere più belle, originali e classiche, vivendo un giorno di spensieratezza, tra l’altro dopo due anni di “blocchi” dovuti alla pandemia e al lockdown. Immagini di Carnevale che giungeranno quindi da ogni angolo d’Italia, a cominciare da Venezia, la città per eccellenza di questa festa, ma anche Viareggio, Cento e via discorrendo. Tante foto a tema che sicuramente ci strapperanno un sorriso e che nel contempo verranno ricondivise sui social.

Fra le tante immagini non mancheranno poi quelle con le scritte, scatti ad impatto molto di moda soprattutto sui social come Facebook, Instagram e Twitter. A riguardo abbiamo selezionato per voi alcuni pensieri ricorrenti sulle immagini di Carnevale, come ad esempio questa doppia citazione di Fabrizio Caramagna: “Ogni persona merita di tornare bambino una volta all’anno e volare tra coriandoli di cielo e manciate di sogni, a inseguire un cielo mai visto”, e anche: “Ci vorrebbe un carnevale degli oggetti. Chissà in cosa si travestirebbero una sedia o una finestra?”.

IMMAGINI CARNEVALE 2022: FRASI IRONICHE, BIMBI E VIAREGGIO

Fra le frasi e le immagini di carnevale non possono mancare quelle divertenti e ironiche, come ad esempio: “Un diamante è per sempre, ma anche i coriandoli non scherzano”, ma anche: “Se esci e incontri il principe azzurro,ricordati che è Carnevale…”, immagini che faranno sicuramente scattare il sorriso. E ancora: “Perché la vita è come un Carnevale, non sai mai quale scherzo ti riserverà”, e chiudiamo con un immaginario e surreale dialogo fra padre e figlio: “− Papà mi compri i coriandoli? − No! L’anno scorso li hai buttati via tutti!”. Qui sotto potete trovare la foto di una maschera decisamente particolare di un bimbo e uno scatto splendido da Viareggio.

The Neapolitan tradition of octopus broth "'O brore e purp" has become a carnival mask😁😁😁

Obviously and only in #Naples pic.twitter.com/v6193EKt1S — International Times (@intltimes) February 24, 2022





