Immagini auguri Festa del Papà 2021/ Da Instagram e Facebook per i nostri “Supereroi”

E anche per la Festa del Papà 2021 sui social impazzano le immagini da scambiarsi e da re-twittare (o re-instagrammare) per fare gli auguri al proprio padre, o babbo o papà, a seconda delle zone di Italia di cui siete originari (o del proprio genitore, 1 o 2 vedete voi, se siete degli inguaribili sudditi del politically correct). Infatti nell’era digitale e dell’immagine anche per la Festa del Papà 2021 per Whatsapp, Facebook e Instagram sono le foto ad andare per la maggiore e tra scatti d’autore, vignette, meme e fotomontaggi di vario tipo, anche per la Festa del Papà appunto c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per Instagram, per esempio l’hastag Festa del papà 2021 restituisce oltre mille post, la maggior parte dei quali molto “dolci”, perchè per festeggiare degnamente il papà in famiglia quale cosa migliore che preparare (o far preparare alla mamma) le classiche zeppole o una bella torta, magari con una bella guarnizione e una scritta. E per i più moderni, invece, tra il marketing e il vintage delle belle scritte pubblicitarie del tipo “non c’è niente di più bello che bere la birra con papà”. Perchè in effetti la Festa del Papà ha il sapore della tradizione familiare, e perchè purtroppo, in tempi di restrizione da Covid 19, forse abbracciare i nostri genitori, purchè conviventi, è l’unico tipo di abbraccio che ci è concesso, nell’attesa di poter superare questa pandemia e lascirci alle spalle la seconda Festa del papà condizionata da questo grande limite.

IMMAGINI DI AUGURI PER LA FESTA DEL PAPÀ, DAI SUPEREROI AGLI EROI “NORMALI”

Ancor più nutrito è l’hastag di Festa del Papà, senza indicare l’anno, che raccoglie oltre 450mila post solo su Instagram e propone tantissime immagini di padri in teneri atteggiamenti con i propri figli e tante immagini di papà e neo papà che nel giorno di questa festa fanno un po’ le prove generali del grande affetto che gli riserveranno i propri figli. E immancabili, per la Festa del papà ci sono le immagini dei famosi papà dell’universo dei cartoni animati. Così come non omaggiare il nostro personale Homer Simpson con una bella immagine dove – magari complice di un Bart un po’ meno cinico e “delinquente” e di una Lisa meno anaffettiva – o di una bella famiglia dei Griffin o, perchè no, direttametne qualche super eroe in stile Batman o Superman, perchè si sa che il papà, soprattutto nel giorno della festa del papà è il più forte supereroe per ogni bambino. Su Facebook invece sono tante le pagine dedicate alle immagini per la Festa del Papà e per lo più si ispirano a scene di vita vera o a meme fortemente connotati moralmente per dare l’idea di quanto amore e spirito di sacrificio siano capaci i padri lavoratori che per i propri figli, con un sorriso, portano sulle spalle spessissimo grandi sacrifici senza pensare alle conseguenze che possono derivarne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Birrificio Via Priula (@birrificioviapriula)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Bottega Di Valbrona (@bottega_valbrona)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Deliziosa di Carmen Ciancio (@la.deliziosa_)

