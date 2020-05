Immagini festa della mamma 2020/ Le foto speciali: dagli orsetti peluche alle rose

Pubblicità

Oggi, 10 maggio 2020, essendo la seconda domenica del mese, si celebra come da tradizione la festa della mamma. Per tutti coloro che non potranno vedere i propri genitori perchè magari residenti in altre regioni, o per motivi vari, abbiamo pensato di raccogliere una serie di immagini da inviare alla vostra madre, per festeggiarla in questo giorno speciale. Del resto è noto e risaputo che ormai da qualche anno a questa parte, gli auguri si scambiano virtualmente, quindi via chat di WhatsApp (alcuni, pochissimi a dire il vero, usano ancora gli sms), nonché attraverso i social, magari con un bel post su Facebook, Instagram e Twitter principalmente. Tendenzialmente si usa spedire delle parole d’amore, associate appunto ad un’immagine significativa, e spulciando sul web ne abbiamo trovate alcune che potrebbero fare al vostro caso, e che trovate allegate qui sotto. Partiamo con una classica “Buona festa della mamma”, con una bella scritta affiancata ad una rosa, il fiore che tipicamente si regala in questo giorno.

Pubblicità

FESTA DELLA MAMMA 2020, IMMAGINI: ROSE E ORSETTI

Nella seconda fotografia, invece, trovate uno splendido mazze di rosa, con l’aggiunta della scritta “Happy mother’s day”, che significa appunto “Buona festa della mamma” in inglese. Una scelta per chi vuole essere un po’ anglosassone. Infine un terzo scatto, questa volta un po’ differente, con uno splendido orsetto peluche su sfondo bianco, con in mano una busta di colore rosso con la scritta “Love you mum!”, che significa “Ti amo mamma”. Un’immagine senza dubbio simpatica e che siamo certi farà felice le vostre madri. Se per caso non sapeste come fare per inviare queste foto via WhatsApp vi basterà prima di tutto salvare lo scatto sul vostro smartphone. Secondariamente, dovrete andare nella chat della vostra mamma, dopo di che, selezionare l’icona foto che trovate in basso a destra, andare a ripescare la foto che vi interessa, cliccare sulla freccetta invia, e il gioco è fatto.









© RIPRODUZIONE RISERVATA