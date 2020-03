Immagini Giornata internazionale della donna/ Foto più belle per la festa delle donne

Per la Giornata internazionale della donna 2020, o come la conosciamo più comunemente, festa delle donne, abbiamo selezionato per voi alcuni degli scatti e delle immagini più belle circolanti sul web. Si tratta di foto che potrete utilizzare sia da mandare via chat, quindi WhatsApp, sms, Facebook Messenger, Telegram o Direct, sia come post sui social, in particolare, Twitter, Facebook e Instagram. Il web è pieno zeppo di immagini riguardanti questa giornata speciale, e fra le tante ne abbiamo trovato una decisamente meritevole d’attenzione un bell’8 marzo scritto sulla sabbia, con un altrettanto bel mazzo di mimosa nell’angolo. In un altro scatto, invece, potrete notare un nastro rosso su un tavolo, messo a forma di 8, a ricordare appunto l’8 marzo, e in un angolo un immancabile mazzo di fiori (sembrerebbero dei tulipani ma non vogliamo dire castronerie), per omaggiare il gentil sesso.

IMMAGINI GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, ALCUNE FOTO PER LA FESTA DELLE DONNE, OGGI 8 MARZO 2020

In un’altra foto, che potrete trovare qui sotto, si festeggia invece la donna con ironia. Si vede infatti una donna disegnata in stile cartoon, con tanto di camicia con le maniche arrotolate che fa il segno del “braccio forzuto”, con annessa la scritta in inglese “We can do it”, che tradotto significa “Possiamo farcela”, a sottolineare quanto le donne non abbiano nulla da invidiare agli uomini in ogni campo, anche nei lavori più provnati dal punto di vista fisico. Se poi a queste foto voleste aggiungere delle frasi ad effetto da pubblicare sempre sui social, giusto per non farvi mancare nulla, eccovi alcuni pensieri speciali per questo giorno: “Un universo di bellezza, di amorevole dolcezza, tutto racchiuso in cinque meravigliose lettere: donna!”. E ancora: “Donna, cinque dolcissime lettere che mandano avanti il mondo intero”. Infine, “Che questo giorno possa essere per te allegro come il giallo della mimosa e dolce e intenso come il suo profumo. Tanti auguri!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA