Immagini Halloween 2019/ Zucche, gatti e streghe: ecco le più simpatiche e divertenti

Per la festa di Halloween 2019, sono molti coloro che manderanno delle immagini simpatiche via WhatsApp. E’ usanza, soprattutto fra coloro che hanno cinquanta/sessant’anni, mandare il buongiorno o la buonanotte con frasi simpatiche e foto divertenti, e ovviamente quelle di queste ore saranno tutte dedicate alla festa horror 2019. In rete ne abbiamo trovate alcune molto utili anche per i social, quindi come post su Facebook, Instagram e Twitter, come ad esempio uno scatto in cui troviamo tutti i classici elementi di questa giornata, quindi la zucca, i colori arancio e nero, e con in primo piano la famosa Minnie di Walt Disney, con aggiunta la scritta “Happy Halloween”. Simpatica anche quella con protagonista una strega, con la scritta “Da oggi niente pulizie! Dirò a tutte che le ragnatele e la polvere faranno parte delle decorazioni per Halloween!”.

LE IMMAGINI HALLOWEEN PIU’ DIVERTENTI

Sempre in tema Halloween e Walt Disney, un’altra foto con protagonista Topolino, la zucca e la scritta “Buon 31 ottobre, ultimo giorno di ottobre e buon Halloween”, anche questa molto utile sia via WhatsApp quanto sui social. Non possono mancare i gatti neri, altro must della festa che ricorre oggi: la foto scovata in rete vede due splendidi mici di colore nero, fra una serie di zucche, con la scritta-monito “E che nessuno oggi s’azzardi a farci girare le zucche”, rivolta in particolare a tutti gli amanti degli animali domestici e soprattutto degli amici gatti. C’è chi poi si domanda, sempre tramite foto, se oggi sarà la giornata del dolcetto o scherzetto, e non possono mancare i bimbi, con una splendido bambino vestito per l’occasione da zucca, con annessa la scritta “Dolcetto, scherzetto o bacetto?”. Infine, fra le più simpatiche, la fotografia con una zucca in primo piano, e la scritta ironica: “Non c’è bisogno di Halloween per vedere in giro zucche vuote”.





