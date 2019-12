Immagini Natale, auguri Buone Feste 2019!/ Gif animate e come scaricare adesivi e sticker WhatsApp

Quello degli adesivi di Natale via WhatsApp è uno dei modi più innovativi per mandare gli auguri di Buone Feste ad amici e parenti. E l’app di messaggistica, che fa capo a WhatsApp, è una delle piattaforme social più usate per scambiarsi gli auguri. Da poco, anche per via dell’aggiornamento per Android e iPhone, dà la possibilità d creare auguri originali e divertenti. Potete, ad esempio, scaricare adesivi personalizzati, che sono anche più divertenti da quest’anno. WhatsApp permette infatti di mandare adesivi e stickers. Non sapete come scaricare quelli natalizi per condividerli nei gruppi e nelle conversazioni private? Basta andare nelle Impostazioni dell’app. Aprite l’app e cliccate sulla chat, poi aprite la tastiera e cliccate sull’icona “adesivi” a destra, poi sul tasto “+” per visualizzare i nuovi sticker pronti per il download. Se fate una ricerca, trovate il pacchetto di Natale che si chiama “Merry and Bright”, quindi cliccate su download e scaricatelo. In poco tempo sarà pronto per l’uso, così avrete la possibilità di inviare gli adesivi natalizi su tutte la chat di WhatsApp.

IMMAGINI NATALE, AUGURI BUONE FESTE 2019! SANTA CLAUS DANZANTE E…

Sono tanti i contenuti da condividere, divertenti e simpatici. Tante applicazioni come Facebook e Twitter, ad esempio, supportano le GIF. Un classico tra le GIF animate di Buon Natale 2019 è un paesaggio innevato costellato di luci. C’è anche Babbo Natale che festeggia ballando: un messaggio animato molto carino e particolare. Quel che conta è non essere banali. Anche l’immagine può essere personalizzata. Un augurio sincero è sempre apprezzato. Internet fornisce tantissime immagini da associare alla persona a cui si vuole augurare Buone Feste, magari potete stamparle e creare una cartolina di auguri, anziché limitarsi a inviarle via social. Un altro consiglio è non scegliere immagini troppo elaborate, perché il rischio è che finiscano per distogliere l’attenzione dalla centralità del messaggio per il 25 dicembre. Quello che dovete ricordare, soprattutto in questa occasione, è che semplicità ed eleganza sono scelte efficaci. Spesso less is more, ma ciò non vuol dire che abbia meno valore, anzi.





