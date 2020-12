Immagini Natale Auguri Buone Feste 2020/ Video Whatsapp, Telegram, Gif: Can Yaman…

IMMAGINI E FRASI, NATALE AUGURI BUONE FESTE 2020: ECCO LE PIU’ BELLE

Lo sappiamo già, il vostro telefono continua a tremare e suonare ormai da ieri sera da quando alla mezzanotte la Vigilia ha lasciato il posto al Natale. Le famiglie sono state costrette a separarsi e ancora di più quest’anno le immagini e le frasi per fare gli auguri di Buone Feste 2020 sono apprezzate e utili. Naturalmente hanno avuto ancora la meglio i pensieri natalizi classici, dalle foto e le gif con gli alberi di Natale (alcuni ha usato i propri come sfondo di selfie e foto in formato cartoline da inviare a parenti e amici per sentirsi più vicini) e quelli con il Presepe, simbolo del Natale con la nascita del Bambin Gesù allo scoccare della mezzanotte. Altri ancora però, soprattutto i più giovani, preferiscono ancora il profano al sacro e così via libera a gif animate con cani o personaggi delle serie tv.

CAN YAMAN AFFOLLA I CELLULARI TRA IMMAGINI E FRASI DI NATALE

Proprio in quest’ultima categoria troviamo anche Can Yaman. L’attore turco ha portato un vero e proprio boom di ascolti a Mediaset che adesso si prepara ad ospitarlo in prima serata non solo come protagonista di DayDreamer ma anche come ospite di Maria de Filippi. Presto l’attore sarà anche testimonial di un noto marchio di pasta italiana e e poi protagonista di Sandokan, e allora quale migliore versione di lui per augurare un Buon Natale alle amiche? Naturalmente non manca la versione Babbo Natale e nemmeno quella in cui lo vediamo pronto con un carico di doni dietro la nostra porta, chi è la fortunata ad aver ricevuto queste immagini oggi sul suo telefono al risveglio?



