Immagini Vigilia di Natale, Auguri Buone Feste 2019!/ Gif natalizie: serie tv di moda

Immagini per la Vigilia di Natale 2019? I più fortunati si stanno svegliando ora e stanno ricevendo le prime gif animate, le immagini e i primi auguri via Whatsapp mentre gli altri, quelli che anche oggi si sono svegliati all’alba per lavorare, non solo hanno avuto modo di condividerli nei gruppi e con tutta la rubrica, ma ha fatto lo stesso anche su Instagram e Facebook. La mania e la follia di inviare immagini (“analogiche” o 3D) più o meno divertenti e gif animate ad amici, familiari e conoscenti ha preso il via già alle prime ore del giorno e mentre al primo posto rimangono ancora le immagini legate a Babbo Natale, al Presepe e le icone religiose, subito dopo troviamo il mondo dei personaggi Disney e delle serie tv. Proprio queste ultime non passano mai di moda e non solo perché gli show vengono sfornati ormai ogni giorno dalle reti canoniche e dalle piattaforme streaming, ma perché i loro personaggi, maschili e femminili, vengono usate per creare meme e gif da condividere soprattutto con chi ha la nostra stessa passione.

SERIE TV E PERSONAGGI PER GIF ANIMATE E IMMAGINI PER LA VIGILIA DI NATALE 2019

Via libera quindi alle frasi iconiche degli episodi natalizi di serie tv come I Simpson, sempre molto apprezzati, o i Griffin, ma anche immagini con gli attori più amati come Ian Somerhalder (di The Vampire Diaries) o Patrick Dempsey (di Grey’s Anatomy) che in versione Babbo Natale invitano i fan ad aprire pacchetti sotto l’albero o a prepararsi al meglio per la cena della Vigilia, la prima abbuffata ufficiale di queste feste. Buona Vigilia di Natale anche a chi, invece, ai personaggi Disney o delle serie tv, preferisce gli intramontabili classici ovvero i nostri amici a quattro zampe che tra miagoli, salti fuori dal cesto e vestiti di Babbo Natale continuano ad augurare buone feste a tutti in diversi momenti dell’anno e in tutte le occasioni anche quelle meno religiose per intenderci. Sicuramente i volti noti della nostra vita e della tv vanno sempre unite ad una bella frase e anche in questi casi i clichè non mancano: “Alla Vigilia di Natale si accende una nuova luce piena di speranza che mi auguro possa illuminare sempre i tuoi passi. Serenissimi auguri!!!” e ancora: “Che la vigilia di Natale dia inizio ad un Natale ricco di amore e tanta felicità’ o anche “Tra la notte del 24 e del 25, vorrei trovare sotto l’albero un sorriso, quel sorriso che non scorderò mai…auguri Mamma e Papà.”

