Le immatricolazioni auto in Ue hanno registrato un calo del 2,6 per cento a gennaio 2025, rispetto allo stesso mese del 2024, così come certificato dall’Acea, l’associazione dei costruttori di automobili del Vecchio Continente. Si tratta di un dato che si contrappone a quanto avvenuto fino al mese di dicembre 2024, quando il mercato era continuato a crescere, seppur in maniera non esagerata.

Renault potrebbe tornare a produrre in Russia/ L'AD Luca de Meo: "Se ci sarà l'opportunità, la coglieremo"

Da segnalare un altro mese complicato per Stellantis, che su base annua crolla del 17,9 per cento in Unione Europea, con 133.000 auto immatricolate, con una quota totale del mercato pari al 16,1 per cento. Acea sottolinea come decrescano tutti i principali mercati d’Europa, a cominciare dall’Italia, dove il calo è stato del 5,8 per cento, quindi la Francia con un meno 6,2 e la Germania con un meno 2,8.

Auto elettriche: Antitrust apre un'istruttoria su BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen/ "Pubblicità false"

IMMATRICOLAZIONI AUTO IN UE, SPAGNA CONTROCORRENTE, BENE LE GREEN

Bene invece la Spagna che ha registrato un segno più, 2,8 per cento, rispetto al gennaio del 2024. In tutto questo c’è comunque un dato che fa ben sperare, ovvero il fatto che le auto elettriche siano cresciute del 34 per cento rispetto al 2024, con una quota pari al 15%. Sono state 124.341 le green vendute in totale, spinte in particolare dalla Germania (altro dato un po’ a sorpresa, +53,5%); nonché dai Paesi Bassi (+28,2%) e dal Belgio (+37,2%).

A gennaio 2024 la quota delle auto elettriche era stata pari al 10,9%, ma sono stati gli ibridi i veicoli maggiormente diffusi in Europa lo scorso mese, con una quota 34,9 per cento, prima scelta in assoluto degli europei per l’inizio di questo anno, con una crescita su base annua del 18,4 per cento, con un aumento soprattutto in Francia, Spagna, Germania e Italia, per un totale di 290.014 unità immatricolate.

Nuova Tesla Model Y 2025, svelati i prezzi per l'Italia/ Ordini al via, ecco il listino ufficiale

IMMATRICOLAZIONI AUTO IN UE, LE PHEV NON SFONDANO E L’ITALIA…

Continuano a non sfondare le plug-in hybrid, le ibride con la spina (PHEV), in calo dell’8,5 per cento rispetto a gennaio 2024 (61.406 unità vendute), con una netta riduzione in particolare in Belgio e in Francia, per una quota di mercato del 7,4 per cento. In merito invece alla quota di benzina e diesel è stata pari al 39,4 per cento, in calo rispetto al 48,7 per cento del gennaio del 2024. Le benzina sono decresciute del 18,9 per cento, a cominciare dalla Francia (-28,2%), con una quota pari al 29,4% (244.763 immatricolazioni totali).

Scende anche il mercato del diesel, -27% con una quota del 10%. Per quanto riguarda relativamente solo il mercato italiano di gennaio 2025, Acea segnala una quota di ibride pari al 44,6 per cento, con il benzina a 26,9 e le diesel a 9,6. Le elettriche sono state pari al 5%, mentre le PHEV al 3,6 per cento. Viene infine indicato con altro (Gpl, metano e idrogeno) al 10,2 per cento. In Europa a gennaio 2025 l’auto più venduta è stata ancora una volta la Dacia Sandero (già numero uno nel 2024), seguita dalle due Volkswagen Golf e Tiguan.