Immaturi – Il viaggio/ Video, su Canale 5 il film con Raoul Bova (oggi, 23 agosto)

Immaturi – Il viaggio va in onda oggi, 23 agosto, su Canale 5 a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una commedia italiana, risalente al 2012, diretta da una delle più grandi forme attuali del cinema nostrano: Paolo Genovese. Quest’ultimo, nel corso degli anni, è stato regista di pellicole dall’indubbio successo che vanno da “La banda dei Babbi Natale” a “Una famiglia perfetta”, da”Tutta colpa di Freud” fino ad arrivare a “Perfetti sconosciuti”. Tra i protagonisti principali, impossibile non menzionare in primis Raoul Bova, tra gli attori italiani più riconosciuti ed apprezzati all’estero. Senza poi dimenticare Ricky Memphis, attore di origine romana molto amato sia nel cinema che nel piccolo schermo. Vi è poi la presenza di Barbora Bobulova, slovacca di nascita ma artisticamente tutta italiana. Un David di Donatello nel 2005 ed un Nastro d’Argento l’anno dopo arricchiscono ancor di più il profilo artistico di un’attrice il cui percorso è ormai quasi trentennale.

Immaturi – Il viaggio, la trama del film

“Immaturi – Il viaggio” narra di un gruppo di ragazzi ormai diventati uomini e donne di mazza età che, dopo aver superato con successo ancora una volta lo scoglio della maturità, decidono di intraprendere quel viaggio che molti anni prima non erano riusciti a fare. Location di quest’ultimo è costituita da un’incatevole località marittima della Grecia: l’Isola di Paros. Ciascuno dei maturandi verrà accompagnato dalla propria famiglia, mogli e figli compresi. Contrariamente a ciò che potevano aspettarsi, qui vivranno esperienze del tutto nuove. Sia l’armonia che la complicità rischieranno in più di qualche occasione di venire meno. Infedeltà coniugale ed incomprensioni diverranno la costante di ogni singolo giorno, ma è proprio grazie a questo che ognuno di loro riscoprirà finalmente il valore reale ed intrinseco di un’amicizia forte ed indissolubile.

Il trailer del film “Immaturi, il viaggio”





© RIPRODUZIONE RISERVATA