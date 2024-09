Immaturi, film diretto da Paolo Genovese

Venerdì 6 settembre 2024, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:30, verrà trasmesso il film del 2011 dal titolo Immaturi. Si tratta di una commedia diretta da Paolo Genovese, qui al suo quinto film e che dovrà ancora girare il suo più grande successo, Perfetti Sconosciuti. Il regista del film Immaturi ha curato anche la sceneggiatura e il soggetto, mentre la produzione è stata affidata a Marco Belardi e il montaggio a Patrizio Marone.

Andrea Guerra ha scritto i brani originali della colonna sonora di cui fa parte anche il brano Immaturi di Alex Britti. Inoltre, Paolo Kessisoglu ha rielaborato personalmente Born to Be Alive, grande successoo di Patrick Hernandez. Durante il loro soggiorno a Sabaudia i sei amici trovano alcuni vinili e Virgilio, Piero e Giorgio ballano sulle note di Ufo Robot Goldrake.

Il cast degli attori principali del film Immaturi è composto da Raoul Bova, Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Barbora Bobul’ová.

La trama del film Immaturi: un esame di maturità da ripetere diventa l’occasione per crescere davvero

Immaturi racconta la storia di sei trentottenni ex compagni di scuola uniti da una profonda amicizia, che per qualche motivo si è interrotta all’improvviso. Quando un giorno il ministero della Pubblica Istruzione decide di annullare il loro esame di maturità, i sei ex alunni sono obbligati a ripetere la prova: una nuova opportunità per ricomporre il gruppo, anche se per poco tempo.

Nel frattempo Piero è diventato un conduttore radiofonico, Luisa una manager d’azienda, Lorenzo un agente immobiliare. Giorgio e uno psichiatra infantile, Francesca una chef e Virgilio un grande playboy.

Tutti e sei decidono di rivedersi per studiare in vista del nuovo test di maturità: sarà proprio questo incontro a far capire agli attempati maturandi che la loro amicizia non è mai venuta meno.

Ben presto capiscono come sono cambiati negli ultimi 20 anni: Lorenzo vive ancora con i suoi genitori, Piero frequenta Cinzia, ma finge di avere una moglie e un figlio per non impegnarsi, Giorgio è fidanzato con Marta, ma non è ancora pronto a diventare padre, mentre Francesca frequenta un centro di riabilitazione per controllare un disturbo da ipersessualità.

Luisa è divorziata e ha una figlia, Penelope, Giorgio odia Virgilio, ma inizialmente il motivo di questo rancore non viene rivelato.

Successivamente accadono alcuni imprevisti: Luisa e Lorenzo iniziano a provare un sentimento profondo l’uno verso l’altra, però quest’ultimo non vuole rivelare alla donna che vive ancora con i suoi genitori e rifiuta i suoi approcci.

Francesca, invece, si innamora del collega Ivano, ma non riesce ad accettare che si tratti di amore vero. Marta, intanto, rimane incinta, ma Giorgio non è convinto di desiderare un figlio.

I sei amici decidono di trascorrere gli ultimi giorni prima degli esami a Sabaudia, dove si trova la casa al mare di Piero. Questo, dopo aver conosciuto una ragazza in chat, convince gli amici ad andare in discoteca.

Nel corso della serata la chef Francesca si ubriaca e Virgilio corre a soccorrerla in bagno, ma Giorgio gli sferra un pugno credendo che stia approfittando di lei.

Luisa scopre che anche Lorenzo ai tempi del liceo era innamorato di lei e Piero, dopo aver saputo che la ragazza della chat, ha assunto stupefacenti, l’accompagna in ospedale insieme a Giorgio.

Tornati a Sabaudia, compare anche Eleonora, ex fidanzata di Giorgio: questo l’aveva lasciata convinto che l’avesse tradito con Virgilio, che però aveva raccontato una bugia.

Alla fine, dopo i dovuti chiarimenti, tutto si risolve e i protagonisti affrontano la prova d’esame, diplomandosi tutti con il 60, convinti di aver ottenuto il massimo dei voti.

Superati i 100 giorni di astinenza dal sesso, Francesca accetta la corte di Ivano, mentre Lorenzo e Luisa decidono di andare a convivere. Piero, invece, racconta a Cinzia di voler divorziare dalla moglie, non rinunciando, però, al figlio immaginario.

Giorgio torna da Marta convinto di voler iniziare un nuovo capitolo di vita insieme a lei e al futuro bimbo, mentre Virgilio ottiene il perdono dai suoi amici.