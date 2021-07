Immenhof L’avventura di un’estate/ Su Rai 2 il film con Valerie Huber (6 luglio)

Immenhof – L’avventura di un’estate è una piccola, grande, avventura che potrete vivere sul piccolo schermo la sera di oggi, 6 luglio 2021, sulle frequenze di Rai 2 con inizio dalle ore 21,20, un film prodotto nel 2019 all’interno della scuola cinematografica per piccolo schermo tedesca. La produzione di film Tv tedesca non è seconda a nessuno e oggi, assieme a Canada e Stati Uniti, i film prodotti tra Berlino, Monaco e Potsdam sono di livello altissimo sia in generi polizieschi, sentimentali, in questo caso avventurosi. Nel cast troviamo anche Valerie Huber, giovane modella vincitrice dei concorsi di Miss Terra Austria, selezionate per le finali mondiali nelle quali ha puntato il titolo di Miss Terra 2014 nelle Filippine, senza vincere, ma diretta allo scopo sino alle fasi delle finalissime.

Immenhof L’avventura di un’estate, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Immenhof L’avventura di un’estate. Lou (Leia Holtwick), la ventenne Charly (Laura Berlin) e la piccola Emmie (Ella Päffgen), sono tre sorelle che da poco hanno perso il padre, un abile allevatore di cavalli. Da sempre la loro vita sono i paddock, le scuderie, le cavalcate per allenare stalloni e purosangue e, nonostante la perdita incolmabile del padre, le tre sorelle non cedono allo sconforto e portano avanti la tradizione di famiglia con grande caparbietà. Un giorno salveranno da un incidente dentro un pantano un purosangue di grande pregio, di proprietà di Jochen Mallinckroth (Heiner Lauterbach), ex socio del padre e ancora in debito con il genitore delle sorelle di parecchi soldi, motivo per il quale inizierà una disputa per salvare il maneggio e la dignità delle ragazze dall’accusa di aver tentato di uccidere il cavallo.

