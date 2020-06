Immigrato arrostisce gatto in Toscana/ Video Matteo Salvini: “Si merita galera!”

Un fatto di cronaca a dir poco raccapricciante rimbalza sui principali media nazionali in questi minuti direttamente dalla stazione ferroviaria di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, dove un immigrato 21enne si è reso protagonista di una vicenda terribile: ha arrostito un gatto su un falò improvvisato nella piazza della stazione, incurante della presenza di altre persone, che stavano attendendo il proprio treno. Tanti i testimoni che hanno assistito impotenti alla scena, con una donna che ha provato a intervenire, alzando la voce e scagliandosi contro il ragazzo per spiegargli la gravità del suo gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che gli hanno stretto le manette ai polsi. Il video dell’accaduto è stato rilanciato sui social network da Matteo Salvini, leader della Lega, che ha scritto: “Una scena sconvolgente, crudele e mostruosa questa mattina presto in Toscana, vicino Livorno. Mi dicono che il delinquente sarebbe stato arrestato, spero venga confermato. Si merita galera e, se immigrato irregolare, espulsione, non lo vogliamo rivedere in giro!“.

ATTENZIONE, IMMAGINI CHOC





