“Immigrazione aumenta criminalità”/ Polizia di Barcellona: 76% arrestati è straniero

Immigrazione e criminalità costituiscono un binomio solido? Un interrogativo che non vuole assumere qualsivoglia connotato di natura razzista, ma che si basa meramente sui dati diffusi dalla polizia di Barcellona, per bocca del suo capo Pedro Velázquez, il quale ha fatto presente come nei primi sei mesi del 2022 le persone arrestate siano state poco meno di 3mila (2.939, per l’esattezza) e, di queste, ben 2.247 – vale a dire il 76% – sono cittadini stranieri, coinvolti in furti, spaccio di stupefacenti, rapine e aggressioni.

A riportare la notizia è stato il quotidiano “La Verità” sull’edizione in edicola martedì 29 novembre 2022, nella quale si specifica che “è difficile negare lo sproporzionato e allarmante coinvolgimento di stranieri nella criminalità della seconda metropoli ispanica, tanto più che non si tratta di un fenomeno tipico della Spagna, né della sola Barcellona”. Effettivamente, il nesso tra criminalità e immigrazione parrebbe trovare terreno fertile anche in landa francese, perlomeno in base ai numeri estrapolati dai registri della polizia transalpina a inizio novembre e divulgati dal Ministero dell’Interno.

“IMMIGRAZIONE AUMENTA CRIMINALITÀ”: I DATI FRANCESI

È ancora “La Verità” a riportare i suddetti dati: in particolare, a Parigi, nei primi sei mesi del 2022, gli stranieri – benché oscillino in una percentuale che va dal 15 al 20% della popolazione – sono risultati responsabili del 70,4% del totale delle rapine e del 75,6% dei furti. E, scrive il quotidiano, “anche in Germania si è registrato in questi anni un aumento dei reati commessi da cittadini stranieri. Basti dire che all’inizio del 2022 il governo federale ha affermato che la percentuale di stranieri coinvolti in casi di reati s*ssuali è aumentata in modo significativo, arrivando a coprire oltre il 42% del totale”.

L’associazione tra i flussi di immigrazione e il crimine, da quanto si evince, risulterebbe dunque lampante tanto in Spagna, quanto in Francia e in Germania: nulla di più di un semplice dato di fatto, che, tuttavia, sta diventando un grattacapo di sempre più ardua soluzione.











