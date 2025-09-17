Immigrazione, gli ultimi dati Eurostat segnalano che le domande di asilo sono calate nel giugno 2025, ma il 74% di esse in Italia, Spagna, Francia, Germania

GLI ULTIMI DATI EUROSTAT SULL’IMMIGRAZIONE

A giugno sono state registrate meno richieste di asilo nuove nell’Ue e sono calate sensibilmente rispetto all’anno scorso anche le concessioni, sebbene la Spagna sia diventata il principale Paese a concedere protezione. È quanto emerge dai dati Eurostat sull’immigrazione e le domande di asilo in Europa: il report segnala che 52.265 persone hanno fatto domanda per la prima volta, con un calo pari al 27% rispetto all’anno scorso e del 5% rispetto al mese precedente. Vi sono stati inoltre 8.140 richiedenti successivi, cioè persone che avevano già presentato domanda in passato, per un incremento del 24% rispetto a giugno 2024.

Per quanto riguarda le decisioni sulle domande di asilo tra aprile e giugno di quest’anno, l’Ue ha preso 194.730 decisioni di primo grado, con un incremento del 3% rispetto all’anno scorso ma in calo del 2% rispetto al trimestre precedente. Solo nel 34% dei casi è stata riconosciuta una forma di protezione.

I Paesi che hanno ricevuto più richieste sono, oltre all’Italia, Spagna, Francia e Germania, che hanno accolto il 74% delle domande alla prima presentazione. Tuttavia, in rapporto alla popolazione, i tassi più alti si registrano in Grecia, Spagna e Cipro.

I dati Eurostat si soffermano anche sui minori: sono 1.835 quelli che hanno presentato domanda di asilo, provenienti in particolare da Eritrea, Afghanistan e Mali; i Paesi che ne hanno accolti di più sono Paesi Bassi, Spagna e Germania.

DOVE ARRIVANO PIÙ DOMANDE DI ASILO

Le concessioni delle richieste di asilo risultano in calo: 65.735 persone hanno ottenuto protezione da rifugiato, sussidiaria o umanitaria, con una riduzione del 35% rispetto all’anno scorso. La Spagna è il Paese che ha concesso più decisioni positive, seguita da Francia e Germania, mentre i principali beneficiari sono stati afghani, venezuelani e somali.

Rispetto alla popolazione di ogni Stato membro dell’Ue, dal giugno dell’anno scorso il numero più elevato di richiedenti alla prima domanda è stato registrato in Grecia. Nel giugno 2025 i tassi più elevati di richiedenti alla prima domanda ogni 100 mila abitanti sono stati registrati in Grecia (39,4), seguita da Spagna (25,8) e Cipro (24,3).

Francia e Italia, però, trattano il maggior numero di domande nell’ambito di una procedura accelerata: nel giugno di quest’anno la Francia ne ha avute 4.705, davanti all’Italia (3.695) e alla Grecia (965). La Germania, invece, ha mantenuto il numero più elevato di domande in sospeso, davanti a Spagna, Italia e Francia.