Nella sua recente visita in Brasile dovuta alle celebrazioni del 150° anniversario dell’emigrazione italiana in quel Paese, il Presidente Mattarella ha elogiato l’organizzazione di un fenomeno ormai più che secolare imposta dai vari Paesi ospitanti nei confronti di quelle risorse che venivano a “fare l’America” e che dovevano seguire tutto un corollario di regole ben precise che venivano però rispettate e hanno dato vita a un’immigrazione dai numeri giganteschi senza che però generasse problemi.

Insomma, il presidente di una Repubblica aderente a una sempre più fantomatica (dopo la rielezione di una Presidente fortemente indagata e anche denunciata solo 24 ore prima del secondo mandato) Unione europea ha attraversato l’Atlantico per dire, in pratica, che senza i grandi mezzi oggi a disposizione (informativi e di trasporti) questi Paesi latinoamericani già avevano fatto meglio di noi italiani oggi.

Direi che è ideologico e falsamente progressista benedire un fenomeno attuale simile che, nonostante l’etica e la morale di cui il Vecchio continente e la nostra Italia che ne fa parte si vantano, è in pratica clandestino (quindi illegale) e pure gestito da mafie criminali legate da accordi anche politici che dirigono, a seconda della convenienza (ovvero i soldi) queste masse di disperati verso terre che, al contrario dell’America Latina, non possono al giorno d’oggi garantire nulla a queste masse di disperati che oltretutto spesso pagano per usufruire di questi veri e propri viaggi schiavisti

Ma di questo mondo non si può parlare, al punto che molte pellicole che denunciano il criminale fenomeno vengono escluse dai circuiti cinematografici.

La domanda che sorge spontanea dopo il discorsino presidenziale sopra citato è perché non solo l’Italia, ma gran parte dell’Ue, non abbiano messo in piedi la stessa passata centenaria esperienza sudamericana attualizzandola invece di perseguire nella tattica del pianto greco e anche, dalle nostre parti, della caccia a chi si oppone idealmente utilizzando la ormai trita definizione di “fascista”. Strano, però, perché quando questo fenomeno migratorio viene destinato a Regioni “progre” ecco che saltano fuori i veti alle manovre.

Ma allora che fare? La soluzione c’è e, come abbiamo detto, può essere messa in piedi attualizzandola: un pò come da anni fa il Governo canadese, utilizzando una pagina web dove ci si iscrive e si inizia direttamente il tramite con alla fine l’eventuale trasferimento a carico dello Stato e i primi mesi di alloggio, come pure un inserimento dove persone della stessa nazionalità dei richiedenti ma già residenti, agiscono e accompagnano le persone nell’integrazione.

L’abbiamo già scritto tempo fa ma lo ripetiamo: sarebbe bene che si vedesse la pellicola “Emigrantes” interpretata tra gli altri da un grande Aldo Fabrizi, nella quale si raccontano le peripezie affrontate da un emigrante per poter accedere all’Argentina. Dal colloquio dove il richiedente, in un ufficio del Consolato argentino, dichiara le sue capacità e specializzazioni lavorative e trovata una destinazione ottiene il nulla osta per l’espatrio basato anche sul certificato penale in assenza di reati. E quindi intraprende il lungo ed epico viaggio in nave per poi iniziare l’esperienza. E stiamo parlando del 1950 circa, mentre ai giorni nostri si attinge dalle organizzazioni criminali e i loro traffici umani: ma non è tutto, visto che poi, rinchiusi in veri e propri lager gestiti malissimo, questi disperati hanno la fortuna di poter fuggire o vivere una vita ai margini della società, spesso assunti dalle stesse mafie o dai caporalati che li destinano a un lavoro agricolo da schiavi. Tutto questo, lo dobbiamo dire, in una nazione come la nostra dove però la politica sfrutta anch’essa queste masse per portare voti ai suoi candidati, imitando lo stile che ha portato al voto circa 10 milioni di immigrati quasi mai integratisi, nella maggior parte dei casi, in Francia.

Nel frattempo i nostri connazionali più giovani, non riuscendo a inserirsi in un tessuto lavorativo indegno di un certo benessere, intraprendono essi stessi la via dell’emigrazione, ma senza che né la criminalità né uno Stato ogni giorno più fatiscente al punto di aver distrutto non solo il mondo del lavoro ma anche sanità e istruzione, ci mettano il naso. Stiamo parlando di circa il 38% di quel mondo giovanile che non ha più fiducia in un Paese che, oltre a quanto già detto, ha innescato un processo di desovranizzazione economica che ha portato la nostra cara Italia verso un irreversibile processo di dipendenza da altre nazioni che, abbondantemente sovraniste, cercano e ottengono di impossessarsi di realtà strategiche italiane visto che ormai l’intero mondo politico si è svenduto ai piani fuori da ogni logica imposti anche da una Ue che, con il secondo mandato di un’incapace Presidente, peraltro indagata e accusata, proprio alla vigilia di una sua elezione con il beneplacito di partiti usciti sconfitti dalla recente tornata elettorale e l’ok di un movimento verde definitivo per la sua elezione, rischiano di portare l’Europa al tracollo economico e di conseguenza alla sparizione delle classi medie, tartassate dai costi che questi piani falsamente “green” porteranno nelle famiglie, calcolati in circa 100.000 euro di spese entro il 2035. Con distruzione di interi e importanti settori industriali, ormai al di fuori dei mantra “ambientalisti” in un futuro quanto mai vicino.

Il tutto benedetto dal nostro Presidente che si congratula con von der Leyen per la sua rielezione che, secondo lui, contribuirà alla pace e allo sviluppo del nostro benamato Continente. Insomma, in pratica, tornando al soggetto del nostro articolo, la lezione dell’America Latina sull’organizzazione e integrazione dei flussi migratori rischia di rimanere lettera morta. Complimenti!

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI