Immobile contro la Ferrari “Non era facile sbagliare tutto”/ “Noi ci siamo riusciti”

Anche Ciro Immobile contro la Ferrari. Ma facciamo un passo indietro: flop Ferrari nel Gran premio di Ungheria che rimarrà per sempre nelle menti di ogni appassionato di Formula uno; la Ferrari ha, difatti, adottato una serie di scelte sbagliate che hanno portato Charles Leclerc in sesta posizione e Carlos Sainz in quarta posizione. Una rimonta complicata ma che non è stata realizzata; chi ha realizzato una grande rimonta, invece, è Max Verstappen che dalla decima posizione è arrivato primo, con la sua Red Bull che, come sempre, si dimostra una grande macchina. Macchina perfetta non solo dal punto di vista puramente tecnico ma anche come mentalità della società stessa.

Un disastro quello della Ferrari che esce dal Gran Premio di Ungheria con una prova deludente ed al di sotto, di molto, delle aspettative. L’ingegnere Mattia Binotto, al termine della gara, aveva subito commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Ci aspettavamo un risultato diverso. La vettura non ha funzionato come speravamo. Non ha funzionato niente, in primis la macchina. Cercheremo di analizzare il perché, questa è la nostra priorità. La Ferrari non ha funzionato per la prima volta in stagione, non aveva il passo per tenere Red Bull e Mercedes. Penseremo anche alla strategia, non sto dicendo che sia giusta, ma prima devo analizzare la prestazione e quella non c’è stata”.

Flop Ferrari: il commento di Ciro Immobile

Tanti gli appassionati della Formula uno; molti hanno difatti criticato la scelta della Ferrari che non ha portato ad alcun tipo di effetti. Anche l’attaccante della Lazio e della Nazionale, con la quale si è laureato Campione D’Europa nel 2021 ad Euro 2020, Ciro Immobile, ha detto la sua avendo visto la gara di Formula uno del Gran Premio di Ungheria. Il campione della Lazio ha voluto dire la sua senza nascondersi con una storia Instagram apparsa nel suo profilo ufficiale: “Non era facile sbagliare tutto. Noi ci siamo riusciti“, con questo pensiero Ciro immobile ha voluto commentare la gara e le scelte della Ferrari.

Dopo le parole l’ingegnere Mattia Binotti, che ha commentato l’esito del Gran Premio di Ungheria di questo 2022, anche Ciro Immobile, ma anche altre personalità del mondo dello spettacolo hanno commentato la prova della Ferrari. Da Checco Zalone a Lapo Elkann fino appunto al capitano della Lazio. Immobile ha difatti commentato l’esito della Formula Uno e, da appassionato, ha sottolineato tutta la sua amarezza per il risultato.











