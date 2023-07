Immobile denunciato dal tranviere/ Accusa di lesioni stradali: è passato col rosso?

Ciro Immobile è stato denunciato per lesioni stradali dal tranviere che era alla guida del mezzo pubblico con cui si è scontrato lo scorso 16 aprile in piazza delle Cinque Giornate a Roma. L’uomo, come riportato da Repubblica, sostiene che il calciatore a bordo del suo Suv insieme alle figlie sia passato mentre il semaforo era rosso. L’attaccante però non ritiene che sia così e ha dunque presentato a sua volta richiesta di risarcimento all’Atac.

La querelle dunque diventerà effettivamente giudiziaria a breve. Il compito di comprendere le responsabilità di quanto accaduto e accertare di chi sia stata la colpa dell’incidente spetterà ai giudici. L’autista del tram ha deciso di non soprassedere dopo che in ospedale gli sono stati refertati tre mesi e mezzo per il completamento della guarigione. A causa del deragliamento del mezzo pubblico causato dall’impatto col Suv infatti era rimasto ferito e medicato al Policlinico Umberto I di Roma. Lo stesso era accaduto a otto passeggeri.

Immobile denunciato dal tranviere: la dinamica dell’incidente

La vicenda dell’incidente avvenuto in piazza delle Cinque Giornate a Roma con protagonista Ciro Immobile sembrava essere destinata a concludersi con un concorso di colpe dopo che le indagini non avevano determinato l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma adesso il calciatore della Lazio è stato denunciato dal tranviere per lesioni stradali. La diatriba dunque andrà avanti nei prossimi mesi. Le due parti intanto continuano ad accusarsi a vicenda.

Il tranviere sostiene che il Suv dell’attaccante stesse procedendo ad alta velocità e che sia passato col rosso, mentre quest’ultimo sostiene che ci sia stato un problema al semaforo e sia stato proprio il tram a non fermarsi nel momento in cui avrebbe dovuto. È da capire cosa penseranno della questione i giudici incaricati di dare una valutazione, dato che dai rilievi svolti dagli agenti della polizia locale non sono emerse responsabilità attribuibili all’uno o all’altro conducente.

