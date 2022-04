“Immobile pezzo di mer*a”/ Video Spezia-Lazio: insulti choc finiscono in microfoni tv

Ciro Immobile da record: con il gol allo Spezia ha raggiunto le 150 reti con la stessa maglia. Ma la serata, che si è conclusa con una bella vittoria, è macchiata da un episodio a dir poco scandaloso, di cui l’attaccante non si è reso conto in diretta, ma di cui presto verrà a conoscenza. È successo nel primo tempo di Spezia-Lazio allo stadio Picco di La Spezia. La partita è stata trasmessa in tv da Dazn e Sky Sport. Proprio ai microfoni delle tv si sono ascoltati una serie di insulti rivolti al bomber della Lazio.

“Pezzo di m…”, si sente dire a più riprese dalla tribuna. Gli insulti purtroppo non sono sfuggiti ai microfoni delle tv, soprattutto nei momenti di attesa prima del calcio di rigore battuto proprio da Ciro Immobile per il momentaneo 1-1. Quello è stato il momento in cui gli insulti si sono sentiti di più, ma non l’unico appunto, come emerge dalle numerose segnalazioni sui social.

INSULTI A IMMOBILE: LE SEGNALAZIONI SUI SOCIAL

I commentatori di Sky allo stadio durante la diretta si sono scusati per quanto accaduto, pur non avendo alcuna responsabilità riguardo gli insulti rivolti dalla tribuna a Ciro Immobile. Evidentemente la vicinanza del responsabile alla postazione dei commentatori può essere il motivo per il quale i microfoni hanno catturato gli insulti rivolti all’attaccante della Lazio. Sui social c’è chi preferisce prenderla con ironia, anche se c’è davvero poco da ridere.

“Il pubblico ligure di La Spezia ama Ciro Immobile (volume up)”, scrive un utente che ha condiviso un video da cui si evince proprio quanto accaduto. “Tifoso dello #Spezia che manifesta tutta la sua ammirazione verso #Immobile #SpeziaLazio”, gli fa eco un altro. Se mai Ciro Immobile dovesse venirne a conoscenza, ed è molto probabile visto l’eco che la vicenda ha avuto sui social, siamo certi che ignorerà la vicenda, del resto è sempre stato abituato a rispondere alle critiche sul campo.

