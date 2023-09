IMMOBILIARE/ Jawed Barna nominato nuovo CEO di Engel & Völkers

Cambio al vertice in Engel & Völkers: Jawed Barna è il nuovo Ceo della multinazionale. A partire dal 1° novembre 2023, Barna prenderà il posto di Sven Odia che, dopo nove anni al timone dell’azienda, si è dimesso dal Consiglio di Amministrazione per assumere la presidenza del Gruppo.

“Siamo entusiasti di accogliere Barna, un professionista con una comprovata esperienza nella costruzione di piattaforme digitali e nella gestione aziendale”, ha dichiarato Christian Völkers, Fondatore di Engel & Völkers e Presidente del Consiglio Consultivo. “Insieme al nostro azionista di maggioranza Permira, siamo convinti che Barna disponga dell’expertise per traghettare E&V verso la prossima fase di crescita. L’obiettivo dell’azienda è infatti quello di diventare la migliore piattaforma per immobili di pregio in tutto il mondo. Ringraziamo Sven Odia per i risultati ottenuti durante la sua lunga carriera in E&V, durata 26 anni. Con la sua spiccata attitudine imprenditoriale, Odia ha promosso il concept di Market Centre globale, contribuendo ad espandere la presenza del Gruppo negli Stati Uniti, in Grecia, negli Emirati Arabi Uniti e in altri Paesi. Siamo convinti che Odia continuerà a supportare con successo la nostra espansione nel suo nuovo ruolo”.

“Sono orgoglioso di unirmi a E&V come Ceo per guidare verso il futuro questa azienda, tra le più prestigiose al mondo nel settore dell’immobiliare”, ha aggiunto Jawed Barna. “Nonostante le sfide che il settore deve affrontare su scala internazionale, l’autorevolezza del Gruppo, la sua presenza globale e il grande talento dei suoi collaboratori ci permetteranno di proseguire il nostro percorso e di consolidare ulteriormente il posizionamento del brand sul mercato. Lavorerò con tutta la squadra di E&V non solo in Germania, ma anche negli altri Paesi, per valorizzare ancora di più il potenziale dell’azienda”.

Sin dal 2005, con una laurea in amministrazione aziendale, Barna ha ricoperto diverse posizioni manageriali nella compagnia assicurativa Zurich. In qualità di Membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Direttore Generale della compagnia assicurativa Zurich, è stato responsabile delle vendite e delle partnership e ha guidato con successo grandi unità aziendali che servivano clienti privati e PMI, oltre a gestire migliaia di broker e agenti assicurativi esterni. Precedentemente, è stato Ceo regionale del Medio Oriente e dell’Africa. Inoltre, come Presidente e membro del Consiglio di sorveglianza, ha avuto un ruolo nell’orientamento strategico e nell’internazionalizzazione di Real Garant AG e GDV Dienstleistungs GmbH.

“In qualità di nuovo presidente del Gruppo, collaborerò attivamente con Jawed Barna affinché la strategia di crescita di E&V nel campo della digitalizzazione dei servizi possa continuare ad avere successo a livello internazionale”, ha concluso Sven Odia. “Negli ultimi anni, abbiamo incrementato in modo significativo i ricavi e gli utili e nel 2023 abbiamo registrato una performance record, in un contesto di mercato particolarmente complesso. Nel corso della mia carriera, la priorità assoluta è sempre stata quella di offrire ai miei collaboratori la possibilità di scrivere la propria storia di successo al fianco di E&V. Vorrei esprimere la più sentita gratitudine a tutto il team del Gruppo per la straordinaria collaborazione degli ultimi due decenni”.

