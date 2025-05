Secondo il gruppo real estate Barnes, Roma è una delle mete più ambite per il mercato immobiliare luxury rivolto – sempre di più – alla comunità internazionale e destinato a crescere ulteriormente dopo la fine del Giubileo per la quale si prevede un ritorno dall’attuale situazione incentrata sugli affitti brevi turistici ad una di normalità con una generale ripresa della compravendita spinta ulteriormente dal generale miglioramento delle infrastrutture legato alla spinta dell’Anno santo: a dirlo – appunto è il Barnes City Index che premia Roma come una delle città italiane più attrattive per gli acquirenti di alto livello, al pari di realtà come Madrid, Dubai, Miami, Monaco e – restando in Italia – Milano.

Secondo le rilevazioni di Barnes – presente a Roma con una sede in pieno centro storico tra il Pantheon e l’Hotel della Minerva -, nella Capitale il costo al metro quadro nel settore luxury ha raggiunto addirittura i 15mila euro: la domanda attualmente è spinta soprattutto dagli acquirenti internazionali – con USA, UK e Francia al primo posto – che preferiscono soluzioni ‘chiavi in mano‘ che garantiscano la massima efficienza energetica ed ambientale; unitamente alla presenza di servizi nelle immediate vicinanze, cortili e giardini privati e – forse soprattutto – la vista sui tanti monumenti romani.

Giovanni Gargano (CEO Barner Roma): “Nel 2026 prevediamo aumenti nei prezzi per il settore luxury”

Commentando il successo del mercato immobiliare luxury capitolino, il CEO di Barnes Roma Giovanni Gargano ha spiegato che l’acquirente della fascia alta arriva nella Capitale attratto “dalla storia e dalla cultura millenaria” che si respira tra le strade, pagando tranquillamente fino a “15mila euro al metro quadro” per una vista “sul Colosseo o sui Fori Imperiali“: alla già rosea situazione attuale, si accompagnano previsioni per il 2026 che lasciano intuire “un ulteriore incremento dei prezzi” grazie alla “riconversione della destinazione d’uso degli immobili, da turistico a residenziale” ed anche al vasto “rinnovamento infrastrutturale” messo in campo dal comune e particolarmente richiesto dagli acquirenti luxury.

Dal conto suo – invece – il Presidente di Barnes Thibault de Saint Vincent ha lodato il “potenziale straordinario” dell’Italia e di Roma tale da aver spinto il gruppo ad investire nel bel paese anche in un “momento delicato per il comparto del Real Estate” al punto da prevedere già due nuove aperture a “Venezia e Ostuni“; mentre il Managing Director italiano di Barnes Luca Pietro Ungaro si dice fiducioso per il futuro in cui si attende una “crescita consistente del turismo di lusso” che renderà la sede romana del gruppo “strategica” sia per l’importanza culturale della Capitale, sia perché “le nostre due sedi di Milano e Porto Cervo“.