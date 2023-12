IMMOBILIARE/ Silver Fir Capital SGR, locati ulteriori 4.500 mq in EuroHive, lo spazio green dell’Eur a Roma

Due multinazionali attive rispettivamente nel settore dei beni di largo consumo e nel settore clinico, BAT Italia e Insparya, hanno scelto come nuova sede gli uffici di EuroHive, il business hub del quartiere Eur che si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana eUrban, ideato da Silver Fir Capital SGR e GWM Group con l’obiettivo di riportare la città ad una dimensione umana in grado di fare la differenza nella vita delle persone.

Bagnai: "Ue non può costringerci a ratificare il Mes"/ "Si comporti da istituzione democratica"

Le nuove locazioni, per un totale di 4.500 mq, sono state sottoscritte per conto del Fondo U-Turn, gestito da Silver Fir Capital SGR e interamente partecipato da GWM Group. Si conferma, dunque, l’interesse verso uffici che assicurino, allo stesso tempo, flessibilità e sostenibilità per le aziende e benessere e sicurezza per i lavoratori.

Imu, rischio terza rata a febbraio 2024 in 211 città/ Emendamento Manovra: più tempo ai Comuni, cosa succede

“L’arrivo di BAT e Insparya in EuroHive, che segue quello di Karl Storz e Novo Nordisk del primo semestre, portando l’occupancy totale a oltre 6.600mq nel corso del 2023, è una ulteriore conferma della qualità del prodotto e dell’allineamento degli obiettivi di sostenibilità tra proprietà e conduttori”, ha dichiarato Andrea Portella, Amministratore Delegato di Silver Fir Capital SGR. “La strategia di puntare a una infrastruttura di servizi di alto livello dedicati alle aziende e alle persone, che ha contribuito al recente ottenimento della certificazione WELL Gold, si è confermata vincente nell’attrarre aziende allineate ai nuovi valori di sostenibilità e benessere organizzativo. Continuiamo a lavorare per fare di EuroHive uno strumento di brand identity e attrazione di talenti per tutte le aziende che sceglieranno di insediare qui il proprio headquarter”.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2023/ Chiusura a +0,21%

“Il trasferimento di BAT Italia nella nuova sede di EuroHive è improntato a un maggiore benessere delle persone e al raggiungimento di standard ambientali e sociali sempre più elevati. La nostra azienda, che impiega ad oggi oltre 500 persone, ha ottenuto anche quest’anno e per il dodicesimo anno consecutivo la certificazione “Top Employer Italia”, che attesta il miglioramento continuo delle Best Practice sul piano HR,” ha commentato Fabio de Petris, Amministratore Delegato di BAT Italia. “Ci impegniamo, infatti, a creare un luogo di lavoro all’avanguardia e che rifletta i nostri valori aziendali. La responsabilità nei confronti delle nostre persone e delle comunità in cui operiamo sono infatti al centro dell’agenda di BAT Italia”.

EuroHive è un edificio di nuova costruzione, di circa 18.500 mq distribuiti su 10 piani fuori terra, che risponde alle nuove esigenze del lavoro ibrido, con uffici flessibili e modulari e spazi per il lavoro in team grazie alle nuove amenities, due aree di accoglienza di cui una con un lounge progettata per eventi, un auditorium da 70 posti, tre sale riunioni attrezzate, un’area con postazioni di lavoro condivise, tre spazi dehors per il lavoro in esterno o momenti informali di condivisione. Completano la value proposition i servizi alle persone come il bistrot, gestito da un’azienda leader nella ristorazione aziendale, il servizio navetta da/per la metropolitana Eur Fermi e la EuroHive app per l’accesso e la gestione dei servizi.

Silver Fir Capital è impegnata a promuovere le caratteristiche ESG: dal punto di vista ambientale, EuroHive è un immobile a zero emissioni di Scopo 1 grazie alla connessione alla centrale di trigenerazione di quartiere, riduce le emissioni di Scopo 2 grazie all’impianto fotovoltaico e solare termico installato in loco e al sistema BMS e per il controllo dei consumi; dal punto di vista sociale è un immobile pensato per il benessere delle persone, come testimonia la Certificazione Well appena ottenuta, ed è connesso con il territorio attraverso le iniziative di rigenerazione urbana del più ampio progetto eUrban; dal punto di vista della governance, il team di gestione pone attenzione al rispetto dei diritti umani e la presenza di clausole “green” nei contratti di locazione sigillano l’allineamento di obiettivi tra proprietà e conduttore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA