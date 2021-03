Immuni Covid per natura, chi sono/ Lo studio: protetti da un surplus di interferone?

Immuni Covid per natura, esistono veramente? La risposta è “sì” e noi de “Il Sussidiario” avevamo già rivolto la nostra attenzione verso questa categoria di soggetti due mesi fa, con un servizio ad hoc sul tema. Ma com’è possibile che esistano persone in grado di vivere sotto lo stesso tetto insieme a malati Covid, mangiando e addirittura dormendo accanto a loro, oppure di lavorare gomito a gomito con individui positivi senza essere contagiati dal Coronavirus? È quanto sta provando a capire uno studio internazionale guidato dal genetista italiano Giuseppe Novelli, direttore del Laboratorio di Genetica Medica dell’Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con 250 laboratori mondiali, coordinati dalla Rockefeller University di New York.

Esiste una sorta di barriera invisibile, non tangibile ma estremamente efficace, che rende vano ogni assalto del virus contro questi individui. Lo stesso Novelli, ai microfoni di Business Insider, ha precisato che l’obiettivo è quello di “fare chiarezza su come Sars-CoV-2 operi e che tipo di risposta immunitaria inneschi, al fine di sviluppare terapie più efficaci. È l’ultimo, ma decisivo passo che la scienza può compiere”.

IMMUNI COVID PER NATURA, CHI SONO?

In merito alla questione immuni Covid per natura, il genetista Novelli rivela a “Business Insider” che “il nostro studio è nato proprio dall’insolita risposta che presentano alcuni individui al virus. Ci sono dei fattori di rischio che si associano ad un decorso clinico più severo, come l’età e la presenza di ulteriori comorbidità, tra cui il diabete o l’insufficienza renale, ma da soli non bastano a giustificare questa ampia variabilità nella risposta clinica”. Con il tempo, i ricercatori si sono resi conto che determinate persone, nonostante fossero fortemente esposte al contagio, non soltanto non sviluppassero alcuna sintomatologia, ma risultassero anche negativi alla ricerca del virus mediante tampone nasofaringeo e con il metodo anticorpi su siero. “Abbiamo quindi estratto il loro DNA – prosegue Novelli –. Grazie alle moderne tecniche di sequenziamento è possibile leggere la nostra libreria genetica lettera per lettera e individuare varianti del DNA che possano conferire questa particolare immunità alle infezioni”. Così facendo, si è scoperta un’ipotesi tuttora al vaglio, ma fortemente probabile: sarebbe un malfunzionamento genetico a rendere alcuni individui predisposti a produrre un surplus di interferone e, quindi, resistenti al contagio da SARS-CoV-2. “Così come esistono varianti in alcuni geni che possono portare allo sviluppo di un quadro molto più severo, esistono alterazioni genetiche in grado di conferire una sorta di protezione alle infezioni”.

