Immunodeficienza combinata (SCID), malattia “Noi siamo tutto”/ Cos’è, sintomi e cure

Il film “Noi siamo tutto” racconta la storia di Madeline “Maddy” Whittier, una 18enne affetta da una grave immunodeficienza combinata (SCID). Si tratta di una malattia rara che le ha ridotto ai minimi termini le difese immunitarie, impedendole di esporsi al mondo esterno per non mettere a rischio la propria vita. Solitamente esordisce nei primi mesi di vita, nei quali si constata un ritardo della crescita, infezioni gravi, diarrea cronica e/o assenza di linfonodi. Dunque, si ha una crescente suscettibilità alle infezioni, ma può essere presente anche alopecia e rush cutaneo, a seconda della forma di immunodeficienza combinata (SCID).

Coloro che ne sono affetti non producono anticorpi specifici dopo le vaccinazioni o infezioni naturali, inoltre possono emergere anche segni extra immunitari, come deficit dello sviluppo neurologico, sordità neurosensoriale e anomalie epatiche. In altri casi, microcefalia con ritardo del neurosviluppo. Questa malattia rara è genetica: sono state identificate infatti mutazioni in alcuni geni.

DIAGNOSI E CURE IMMUNODEFICIENZA COMBINATA (SCID)

La diagnosi dell’immunodeficienza combinata (SCID) si basa sull’evidenza di linfopenia e una significativa riduzione dei linfociti T. In metà dei casi c’è il passaggio transplacentare dei linfociti T di origine materna, dunque si può conservare un numero appropriato, anche se hanno un fenotipo diverso attivato. Chiaramente poi l’analisi genetica conferma la diagnosi. Ma per l’immunodeficienza combinata (SCID) è disponibile lo screening neonatale, possibile sulla determinazione dei livelli dei Trec sulle gocce di sangue essiccato prelevate alla nascita. Ma c’è anche quella prenatale, grazie alla quale si possono adottare misure preparatorie in previsione del trapianto di midollo osseo.

Se non trattata, quella malattia può causare la morte nei primi due anni di vita. Il trapianto di cellule staminali ematopoietiche, se eseguito nei primi mesi di vita con donatore fratello/sorella con HLA-identico al paziente, consente una sopravvivenza a lungo termine. Infine, per quanto riguarda le terapie, è prevista una profilassi antimicrobica costante, terapia sostitutiva con immunoglobuline e severe misure igieniche. Il trattamento permanente serve alla ricostituzione immunitaria, possibile solitamente con il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche. La terapia genica si è dimostrata efficace nei pazienti con deficit di ADA e da SCID legata all’X.











