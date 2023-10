Imparato attacca Rosy Chin/ “Problemi con i genitori? Vittimismo forzato, le mandano avanti il ristorante”

Cristian Imparato contro Rosy Chin: “I genitori le stanno mandando avanti il ristorante”

Rosy Chin è senza dubbio una delle personalità più complesse e amate del Grande Fratello. La chef dalle origini cinesi si è spesso aperta nella casa parlando della sua difficile infanzia segnata dal razzismo, i problemi con la bulimia e il difficile rapporto con i genitori.

Proprio su questi ultimi, la concorrente ha confessato che i rapporti non si sono, ancora oggi, saldati. Queste dichiarazioni hanno attirato il piccato commento di Cristian Imparato che non crede alle parole della chef: “Non so io credo che questa sua “frustrazione” di non avere mai ricevuto un “brava” dai suoi genitori, dopo che a quanto pare gli stanno mandando avanti il suo ristorante, mi sta sembrando invece un po’ persecuzione al vittimismo forzato alla ricerca di attenzioni. Non mi convince”. Diversa la reazione di Giulia Cavaglià che, invece, ha speso parole al miele per la concorrente: “Sei una persona stupenda amore, ho imparato così tanto da te. Vorrei che ti vedessi con gli occhi di chi ti ama”.

Rosy Chin e l’obesità: “Ho perso 60 chili e…”

Durante una diretta serale del Grande Fratello, Rosy Chin si è raccontata a tuttotondo al pubblico da casa: “Ho perso 60 chili ed era la voglia di essere accettata e questa voglia la sfogavo nel cibo. A 17 anni vado in un centro per curare la bulimia e l’obesità, non si guarisce mai dall’obesità. Mi sento sempre non adatta, non adeguata. Non so mai se sono giusta, se vado bene, mi sento sempre una fallita. ”

E ancora: “Non ho mai avuto questo spazio di felicità, ma per fortuna dopo la nascita dei miei figli ho scoperto tutto: l’amore incondizionato e la vera felicità“. La chef conclude: “Non so come poter dimostrare a loro, mia madre mi ha sempre insegnato che bisogna soffrire in silenzio. Ho tanti sensi di colpa, che non sono mai forte e a volte cerco di proteggere gli altri stando in silenzio io. L’amore per i miei figli, essere una mamma più attiva, meno stanca e senza problemi di salute“.

