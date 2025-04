Anche il Vaticano torna a giocare un ruolo nelle trattative per la pace in Ucraina: il segretario per i Rapporti con gli Stati, Paul Gallagher, ha sentito al telefono il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. La Santa Sede chiede di riportare una trattativa sbilanciata sugli affari USA-Russia ai temi della pace effettiva in Ucraina. Trump e Putin, però, spiega Stefano Caprio, sacerdote cattolico di rito bizantino in Russia dal 1989 al 2002, teologo ed esperto del mondo russo, hanno altri obiettivi, come togliere di mezzo politicamente Zelensky e avere un governo più gradito. Si annuncia il ritorno in grande stile degli oligarchi.

Gallagher e Lavrov hanno parlato anche di iniziative volte a fermare le azioni belliche. Nelle trattative per la pace in Ucraina il Vaticano sta tornando a giocare un ruolo?

Per bloccare le azioni belliche non è che il Vaticano possa fare granché. Cerca, invece, di far sentire la sua voce: l’Europa parla solo di riarmo, l’America di affari; in queste trattative sembra che nessuno voglia veramente parlare di pace. È un tentativo di riaffermare la necessità di trovare una via di uscita alla guerra. La Casa Bianca, intanto, ha fatto sapere che non sarà possibile arrivare a un armistizio per Pasqua, che era una delle promesse di Trump.

Perché non si trova l’accordo?

I russi usano la classica tattica sovietica di allungare il più possibile le trattative, mantenendo aperte tutte le possibilità e continuando ad attaccare. In un bombardamento hanno ucciso più di 80 tra ufficiali ucraini e addestratori militari occidentali: ora l’Ucraina non ha più gli aiuti militari dell’America ed è molto vulnerabile.

Che cosa riguardano allora le trattative?

Il capo della delegazione russa, Kirill Dmitriev, è appena stato in America per parlare con Steve Witkoff: hanno discusso della collaborazione nell’Artico, delle terre rare, di tanti altri settori in cui USA e Russia vogliono costruire relazioni positive. Di Ucraina non si è parlato, semmai di ridurre le sanzioni contro Mosca, di riprendere i collegamenti aerei diretti tra i due Paesi: in questo contesto l’Ucraina è un fattore del tutto secondario.

Quali sono gli ostacoli principali alla trattativa?

Trump ha detto che Putin lo ha fatto un po’ arrabbiare, anche perché il capo del Cremlino non vuole incontrare Zelensky, visto che non lo considera un presidente legittimo. D’altra parte, lo stesso Trump ha insistito perché Zelensky indìca le elezioni, facendo capire che, a sua volta, non lo considera molto legittimo. Il presidente ucraino, insomma, si trova tra l’incudine e il martello.

Zelensky non firma l’accordo sulle risorse minerarie e continua a chiedere garanzie perché l’Ucraina non venga più attaccata; Putin dice anche che la Russia vuole che si creino le condizioni per la sua sicurezza. Di fatto siamo in un momento di impasse?

L’unico interesse di Trump è quello economico: l’Ucraina può servirgli solo se ratifica l’accordo sulle materie prime. L’interesse di Putin, invece, è di riprendere i contatti con l’America, non solo perché a Washington c’è un’amministrazione favorevole a riallacciare i rapporti, ma perché l’ideologia trumpiana e quella putiniana sono simili. Si spera di realizzare un accordo globale, di divisione del mondo, che riguardi anche Medio Oriente e Iran, in cui l’Ucraina è solo un aspetto secondario.

I russi, però, devono avere per forza dei piani che riguardano l’Ucraina: qual è la strategia?

La finalità di Putin è molto chiara: vuole che Zelensky e il suo governo, quelli che lui considera nazisti, se ne vadano, sperando di riuscire a installare un governo filorusso. In Ucraina non sarebbe così difficile, visto che in 30 anni di storia non hanno fatto altro che alternarsi governi filo-russi e filo-occidentali. Ora che l’Ucraina non è più così sostenuta dall’Occidente è diventata vulnerabile, e i russi stanno colpendo in modo molto duro. Se, dal punto di vista militare Kiev non regge, c’è il rischio non solo che si voti e che ci sia un esecutivo filorusso, ma che ci sia un colpo di Stato contro Zelensky.

Quale scenario si apre, insomma, sul futuro dell’Ucraina?

Si cercherà perlomeno di influenzare le elezioni, che possono essere condizionate dagli oligarchi ucraini, alcuni molto filorussi, diversi dei quali sono all’estero, ma che sono ancora addentro alle questioni ucraine. Potrebbe ripresentarsi Poroshenko: era il presidente supernazionalista prima di Zelensky, del quale l’attuale presidente ha ereditato la linea per difendersi dalla Russia. Poroshenko, che in teoria è antirusso, è un oligarca, è chiamato il grande cioccolataio, perché era il re del cioccolato: con Mosca, insomma, si metterebbe d’accordo in due minuti, alla Trump. È un uomo d’affari e potrebbe andare bene anche agli USA.

Di fronte a questo schieramento, Zelensky cosa può fare?

Capisce che non ha molte chance, però resiste: era stato lui, tra l’altro, a promulgare una legge anti-oligarchi nel 2021, per cui chi ha più di 80 milioni di dollari di patrimonio non può avere incarichi pubblici, e gli oligarchi si erano sottomessi perché era il periodo dell’ondata anticorruzione. Poi è arrivata la guerra e ora tornano alla ribalta. Credo che Putin e Trump abbiano entrambi l’interesse al cambio di regime in Ucraina per averne uno gradito a tutti e due.

USA e Ucraina arriveranno a firmare il cosiddetto accordo sulle terre rare?

L’Ucraina non è l’unico Paese che ha le terre rare. Le hanno anche la Russia, l’Uzbekistan e il Tagikistan. Se gli ucraini non lo firmano, alla fine gli americani faranno fuori Zelensky. Aspetteranno il prossimo presidente per sottoscrivere l’intesa con lui, accelereranno le elezioni per raggiungere questo obiettivo. Oppure creeranno un’instabilità tale da indebolire ulteriormente Zelensky.

Il segretario di Stato USA, Rubio, ha detto che gli americani non vogliono trattative infinite, ma una soluzione in tempi brevi. Se non ci arrivassero, gli Stati Uniti potrebbero ricominciare a fornire armi all’Ucraina?

Se Putin si irrigidisce troppo, non è da escludere, ma non credo che ci si arriverà. Più facile che cerchino di far fuori Zelensky; penso sia questo l’obiettivo. Per questo mi sembra che l’intervento di Gallagher sia un richiamo a occuparsi dei problemi veri: smettere di ammazzare la gente e far cessare il fuoco. Ma sembra che sia l’unico a porsi in questa prospettiva.

L’opinione pubblica, sia in Ucraina che in Russia, come giudica la trattativa?

Zelensky è stato umiliato da Trump nella famosa sceneggiata alla Casa Bianca e nel resto delle trattative, e questo ha rialzato il consenso nei suoi confronti in Ucraina, arrivato al 60%. In Russia l’opinione pubblica è felice perché gli americani non sono più nemici: potranno ricominciare ad andare in America e andare in giro per il mondo. Hanno accolto con favore la riapertura di Starbucks e sperano che succeda lo stesso con McDonald’s.

Anche la Russia, come gli USA, sogna una nuova età dell’oro?

In queste ore una compagnia privata ferroviaria ha annunciato l’iniziativa di un treno da Mosca a San Pietroburgo da 3.000 dollari a viaggio. I passeggeri avranno a disposizione suite con tutti i comfort di un hotel a 5 stelle per i 700 km del percorso. Il sindaco di Mosca sta facendo ristrutturare tutti i parchi della città, collegandoli fra loro e realizzando centri commerciali: ha in mente una città artificiale, una sorta di “paradiso” artificiale. Non siamo molto lontani dalle idee di Trump.

Se a Pasqua, contrariamente alle intenzioni di Trump, non ci sarà nessuna tregua, quando potranno cessare le ostilità?

Il 9 maggio in Russia ci sarà la parata sulla Piazza Rossa. Putin vorrebbe proclamare la vittoria in Ucraina in quella occasione. Un armistizio ci sarà solo se potrà presentarlo come una sua vittoria. Il sogno è far venire a Mosca Trump e Xi Jinping, proclamando il loro impero mondiale.

(Paolo Rossetti)

