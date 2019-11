Impeachment Trump, al via inchiesta ufficiale/ Presidente Usa “caccia alle streghe!”

Possibile impeachment per Donald Trump: nella giornata di ieri la Camera dei rappresentanti del Congresso americano ha approvato la risoluzione con la quale vengono fissate le regole per dare il via ufficialmente alla seconda fase dell’indagine. Ne dà notizia l’agenzia di stampa Ansa che spiega come, pur trattandosi di un voto procedurale, si tratta del primo compiuto dall’aula sulla delicata questione relativa al futuro del presidente Usa. La risoluzione è passata con 232 voti favorevoli e 196 contrari: due deputati democratici si sono uniti ai repubblicani votando contro ed un deputato indipendente ha votato a favore con i restanti democratici. Il voto di ieri rappresenta solo l’anticipo di quello finale che vedrà la Camera riunirsi per esprimere il proprio giudizio sulla messa in stato di accusa di Trump. Ed in quell’occasione è possibile dunque che il tycoon venga rinviato al processo in Senato. Alla Camera, come evidenzia Repubblica, nessun repubblicano ha votato a favore della risoluzione e questo ribadisce la difesa del partito nei confronti del proprio capo. Ciò significa che anche se si arriverà a una richiesta ufficiale di impeachment, la maggioranza Gop farà di tutto per impedire al Senato di procedere con l’incriminazione, possibile solo con il voto favorevole della maggioranza qualificata (pari a due terzi del Congresso). Continua dunque il braccio di ferro in vista della campagna presidenziale 2020.

IMPEACHMENT TRUMP, IL COMMENTO DEL PRESIDENTE USA

Il presidente Usa, Donald Trump, ha prontamente commentato su Twitter, difendendosi: “Siamo di fronte alla più grande caccia alle streghe della storia americana!”, ha tuonato. Intanto restano numerose le testimonianze che potrebbero rivelarsi particolarmente dannose per Trump. “Ha tradito ciò su cui ha giurato e il nostro dovere è quello di difendere la Costituzione”, aveva spiegato poco prima la speaker Nancy Pelosi, terza carica dello Stato, che ha puntato il dito sulle pressioni esercitate da Trump sull’Ucraina per colpire i suoi avversari politici. Ad intervenire è stata anche la portavoce del tycoon che ha invece parlato di “ossessione sfrenata dei Democratici”. “E’ un vergogna. Questo procedimento di impeachment illegittimo non fa male al Presidente Trump; fa male al popolo americano…”, ha dichiarato Stephanie Grisham, come riferisce Quotidiano.net. Adesso, dunque, sta per iniziare la fase due dell’indagine su Trump e sul cosiddetto Ucrainagate e si tratterà della fase più pubblica rispetto alla precedente caratterizzata da 70 ore di audizioni a porte chiuse, alla presenza di testimoni illustri.

