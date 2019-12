Impeachment Trump, dibattito prima del voto/ Migliaia in piazza contro il tycoon

Impeachment Trump, oggi sei ore dibattito prima del voto alla Camera dei rappresentanti: in programma un acceso botta e risposta tra democratici e repubblicani sulla messa in stato d’accusa del presidente Usa. Così ha deciso la commissione incaricata di definire le regole: come spiega la stampa statunitense, la Camera è stata convocata per le ore 9 (ore 15 italiane), e prima del via al dibattito verranno ratificate le regole approvate in commissione. Previsto un dibattito di un’ora anche prima del voto procedurale, mentre è in programma la votazione di un emendamento dei repubblicani che chiede di estendere la durata del dibattito a 12 ore. Nelle ultime ore si è acceso lo scontro mediatico tra dem e repubblicani: due deputati democratici hanno annunciato che voteranno contro l’impeachment, ovvero Collin Peterson e Jeff Van Drew. Secondo quanto riporta il New York Times, tra i dem ci sono 217 voti a favore, un indeciso e 13 che non si sono espressi: tra loro anche Tulsi Gabbard, candidata alla Casa Bianca.

IMPEACHMENT TRUMP, IN MIGLIAIA IN PIAZZA CONTRO IL TYCOON

Accusato di abuso di potere e ostruzione del Congresso, Donald Trump ha continuato a respingere le accuse mosse nei suoi confronti ed è fiducioso di superare anche l’ostacolo dell’impeachment. Il tycoon deve però fare i conti con le vibranti proteste in corso in tutti gli Stati Uniti: migliaia di persone in piazza per dire sì alla messa in stato d’accusa, in sostegno ai democratici. Da Boston a New York, giovani e anziani in campo per dire basta a Trump: «Il regime Trump/Pence deve essere smantellato» e «Mettere in stato di accusa Trump e rimuoverlo», alcuni dei cartelloni agitati a New York, come riporta Rai News. Manifestazioni in corso anche a Charlotte e Philadelphia, ma il fenomeno si estenderà in tante altre città. A Houston, Texas, è stata organizzata una manifestazione davanti all’ufficio del senatore repubblicano Ted Cruz. Grande mobilitazione anche sui social network, numerosi hashtag in trend topic: #ImpeachTrumpNow, #ImpeachmentEve e #ImpeachmentAndRemove.

