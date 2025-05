L’imperatrice di Roma sbarca all’Isola dei famosi 2025? L’anticipazione dell’esperta: “Trattativa in corso”

Novità in arrivo all’Isola dei Famosi 2025 per quanto concerne nuovi concorrenti? Potrebbe essere. Stando infatti a quanto rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram, gli autori del programma sarebbero in trattativa per portare una nuova concorrente in Honduras. Si tratterebbe dell’imperatrice di Roma, personaggio del web finito in cima alla lista delle preferenze del reality. Non è detto che la cosa vada in porto, d’altronde si tratta di una semplice indiscrezione.

Paolo Vallesi si ritira all'Isola dei Famosi 2025?/ "Ha una serata in programma": l'indiscrezione

Vedremo cosa accadrà nel corso delle prossime puntate, ma stando a quanto rivelato dalla Marzano, ci sarebbe una vera e propria trattava in essere. Come si chiuderà questa contrattazione lo sapremo a tempo debito, intanto il reality condotto da Veronica Gentili sembra aver ritrovato lo slancio perduto nella scorsa edizione.

Isola dei Famosi 2025, pesanti accuse tra Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti/ “Bugiarda!”, cosa è successo?

Isola dei famosi 2025, l’indiscrezione di Deianira Marzano su l’imperatrice di Roma troverà conferme?

Chissà che gli autori non decidano dunque di optare per un nuovo ingresso sull’isola, con il nome dell’imperatrice di Roma che resta fortemente sotto i riflettori. Solitamente Deianira Marzano è molto ben informata e c’è grande curiosità di capire se i rumor troveranno conferma. Come dicevamo c’è grande curiosità attorno all’Isola dei famosi 2025, che nelle prime puntate ha ottenuto una media di oltre 2 milioni di spettatori col 17.5% di share.

L'isola dei famosi 2025, Nunzio e Angelo squalificati?/ Regolamento infranto nel reality

È presto per dare giudizi, ma la sensazione è che Veronica Gentili abbia trovato il giusto equilibrio tra intrattenimento, intrighi e colpi di scena. In questo senso tiene banco l’ingresso di possibili nuovi concorrenti e tra questi c’è appunto il nome della misteriosa “imperatrice romana”.