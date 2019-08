Impiccalo più in alto/ Su Rai 3 il film con Clint Eastwood (oggi, 11 agosto 2019)

Impiccalo più in alto sarà trasmesso su Rai 3 oggi, 11 agosto 2019, a partire dalle 14.45. Si tratta di una produzione americana ma ligia a quel filone confezionato a puntino dal cinema italiano, lo ‘spaghetti western’ che mutò l’approccio del cinema di frontiera nei confronti delle vicende di indiani e cowboy, saloon e diligenze. Prodotto da The Malpaso Comapany, label specializzata nel filone western, da ricorda per pellicole epocali come ‘La ballata della città senza nome (Top Production Billing went to Alan Jay Lerner Productions)’ o la saga dell’ispettore Callaghan, non a caso produzione cinematografica fondata da Clint Eastwood, protagonista del nostro film.

La regia invece di Ted Post, newyorkese poi trasferito in California, piccolo eroe di un cinema hollywoodiano di serie B ma anche A in più occasioni, come ‘La leggenda di Tom Dooley (The Legend of Tom Dooley)’, ‘L’altra faccia del pianeta delle scimmie (Beneath the Planet of the Apes)’, poi ancora assieme a Eastwood attore in ‘Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan (Magnum Force)’, oppure nel cinema di guerra come ‘Vittorie perdute’ dirigendo un grande Burt Lancaster. Clint Eastwood quindi protagonista assoluto: un grande interprete, amato ed esaltato nella sua persona da Sergio Leone nella trilogia del dollaro, da ‘Per un pugno di dollari’ a ‘Per qualche dollaro in più’ al finale con standing ovation ‘Il buono, il brutto, il cattivo’. Al fianco di Eastwood in ‘Impiccalo più in alto’ la bella scandinava Inger Stevens, attrice di classe, in grado di porgersi in diverse tipologie di cinema, come in ‘La fine del mondo (The World, the Flesh and the Devil)’ film di fantascienza assieme al grande cantante Harry Belafonte, oppure ‘Assalto finale (A Time for Killing)’ con Glenn Ford, film di guerra.

Impiccalo più in alto, la trama del film

Ecco la trama di Impiccalo più in alto. Jed Cooper è un cowboy vero, di frontiera, un mandriano che vive alla fine del 1800 ad Oklahoma accusato di un omicidio che però non ha commesso. L’assassino fu però colui che vendette il bestiame all’uomo e la verità salta fuori durante il processo svolto all’interno di un forte, grazie anche ad uno sceriffo che conosceva bene Jed come uomo di grandi valori e onestà. In precedenza però Jad Copper fu appeso ad un albero da un manipolo di uomini senza scrupoli, i classici sgherri da Wild West votati alla giustizia privata, appeso e linciato senza pietà. Inizia così il sentimento di rivalsa e vendetta in Cooper, determinato a riportare non solo la verità nel pensiero comune della sua comunità, ma anche la giustizia riparando senza pietà al torto subito. La strada però sarà quella dell’ufficialità ed a Cooper viene proposto, accettando l’incarico, il ruolo di sceriffo, ottima opportunità per non solo vendicarsi ma di mettere definitivamente sotto chiave fuorilegge senza scrupoli. La frontiera un luogo duro, spesso con ingiustizie e torti subiti da innocenti, ma Cooper colui che raddrizza i torti, il deus ex-machina di Oklahoma.



