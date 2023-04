Importo assegno divorzile/ Un aumento? Giudici Supremi, “occorre andare a fondo”

L’importo di un assegno divorzile viene assegnato dai Giudici Supremi in base a determinate circostanze. Gli stessi però, negli ultimi giorni hanno fatto notare come la contestualizzazione andrebbe allargata. Per farlo, occorre prendere in riferimento l’ordinanza numero. 9619/2023.

L’assegno che viene percepito da uno dei coniugi post situazione di divorzio, viene assegnato a colui/colui che ne ha più bisogno, e che si trova in una situazione economica di svantaggio (senza lavoro, con figli a carico) e altre condizioni che richiederebbero necessariamente un sussidio.

Importo assegno divorzile: come viene effettuato il calcolo

L’importo di un assegno divorzile, viene determinato in base al reddito percepito dal coniuge che deve garantire il mantenimento (o almeno fino a quando l’altro ex coniuge non muore o si sposta di nuovo). I proventi possono essere di qualsiasi tipo, purché facciano reddito alla fine dell’anno fiscale.

Non tutti i coniugi però, si accontentano degli accordi presi dalla Corte di Cassazione. Qualcuno infatti, desidererebbe un aumento in quanto lo ritiene “economicamente insufficiente e inadeguato” in base alla situazione odierna (ovvero quella in cui si trova).

Dal 1° marzo sono avvenuti dei cambiamenti in tema divorzio e separazione, ciò non toglie che tra un po’ di tempo potremmo assistere a nuove modifiche, come ad esempio la rivalutazione dell’assegno divorzile in base ad altre tematiche (oggigiorno non prese in considerazione).

Importo assegno divorzile: il caso di chi richiedere un aumento

Proprio recentemente, i Giudici Supremi si sono pronunciati su un potenziale incremento di un importo dell’assegno divorzile, richiesto da un ex coniuge. Per accettare la sua richiesta, non basterebbe analizzare il profilo economico di chi eroga l’assegno di mantenimento, ma quello di entrambe le parti.

Ebbene sì, perché proprio come spiegavamo agli inizi, oltre al reddito percepito da chi eroga l’assegno divorzile, occorre valutare l’intero patrimonio del coniuge che percepisce il “sussidio”. In virtù di ciò, ecco uno dei motivi per cui una richiesta di aumento potrebbe essere rifiutata.











