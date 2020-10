Impossibile prenotare Italo e Trenitalia dal 12 dicembre/ Indizio lockdown a Natale?

Ci sarà un lockdown a Natale? Secondo il sito Dagospia un indizio potrebbe venire dal trasporto pubblico, e precisamente dai treni. Se provate a prenotare un posto dopo il 12 dicembre sul sito di Italo, scoprirete che le date non sono selezionabili. Sul sito di Trenitalia, invece, ti fanno scegliere le date ma ti dicono che “non ci sono soluzioni disponibili”, neanche sulla tratta Roma-Milano e in nessun giorno di dicembre dopo il 12, sottolinea ancora Dagospia. “Come mai? – scrive il portale web diretto da Roberto D’Agostino – cosa sanno le società ferroviarie che noi non sappiamo? A qualcuno hanno detto che si tratta di ‘calendari da aggiornare’ ma è palesemente una bufala”. E’ infatti normale prenotare un treno con due mesi e mezzo di anticipo, soprattutto in un periodo molto caldo come quello delle feste, dove la gente cerca di accaparrarsi i posti prima che vadano esauriti, e soprattutto, evitando di spendere un sacco di soldi con acquisti last-minute.

IMPOSSIBILE PRENOTARE TRENI DOPO IL 12 DICEMBRE: LO SPETTRO DEL NATALE IN LOCKDOWN

Quindi Dagospia aggiunge: “Probabilmente Trenitalia e Ntv aspettano di capire se il governo imporrà un lockdown natalizio prima di vendere i biglietti e di ritrovarsi col grattacapo di dover rimborsare (o, come spesso avviene, emettere tremendi voucher) i loro clienti”. Sono ormai diverse settimane che gli esperti e gli addetti ai lavori “minacciano” un lockdown a Natale, e fra i primi a paventare questo triste scenario l’autorevole professore dell’università di Padova, Andrea Crisanti, che pochi giorni fa, intervistato da Il Messaggero, aveva addirittura rivisto il tiro in negativo, spiegando: “Con questi numeri, con l’aumento costante di nuovi positivi, arriveremo a un inasprimento delle misure di contenimento molto prima di Natale. Ero stato ottimista quando avevo parlato di lockdown a Natale. Dobbiamo abbassare la curva dei contagi – aveva aggiunto – ma una volta ottenuto il risultato, dobbiamo essere in grado di mantenere la curva bassa. Ma è saltato completamente il sistema di tracciamento”.



