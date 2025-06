Con una recente circolare dell’Ade, sono stati posti dei nuovi chiarimenti sull’imposta di bollo applicabile sulle polizze vita sottoscritte. Il documento in questione riguarda la numero 7, lettera E, in riferimento al 4 giugno di quest’anno e sancisce quanto contenuto nell’articolo 13, comma 2-ter, del Decreto 642 dell’anno 1972.

Ad aver apportato i dovuti adeguamenti normativi è stata l’ultima legge di bilancio, modificando i rispettivi commi (numero 87 e 88), secondo cui vengono specificate le modalità di applicazione a carico delle compagnie assicurative e nei confronti dei loro clienti.

Come cambia l’imposta di bollo sulle polizze vita

L’imposta di bollo sulle polizze vita è un adempimento obbligatorio e a carico delle imprese assicuratrici, che dovranno versare il due per mille all’anno, versato in proporzione alle comunicazioni trasmesse periodicamente ai propri clienti (per qualunque prodotto finanziario interessato).

Prima della modifica attuata con il comma 87, le compagnie assicurative dovevano pagare il bollo soltanto in caso di rimborso o riscatto della polizza; oggi, invece, il pagamento è un obbligo da effettuare annualmente.

Come da previsione dei rispettivi articoli 15 e 15-bis del Decreto con protocollo numero 642 del 1972, il versamento dell’imposta di bollo dev’essere eseguito tramite l’F24.

Tuttavia, va posta attenzione all’utilizzo della compensazione, che non può essere accettata se è in negativo e i cui debiti sono spettanti ad altri tributi, mentre va bene se si tratta di crediti da dover riscuotere (in questo caso si parlerebbe di compensazione orizzontale).

Chiarimenti sulle aziende obbligate all’assolvenza

L’applicazione dell’imposta di bollo su polizze vita viene differenziata in base alla forma giuridica della compagnia a cui spetta l’adempimento. Se quest’ultima operasse in Italia, allora seguirebbe la normativa esposta in questo articolo, con l’ordinario pagamento a lei spettante.

Qualora, invece, la compagnia fosse estera, ma la stessa si appoggiasse a un intermediario finanziario o fiduciario, allora l’obbligo di pagamento spetterebbe a quest’ultimo.

