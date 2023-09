Imposta sostitutiva quando si paga/ Addio alla rateizzazione: cosa cambia? (29 settembre 2023)

Chi si interessa all’imposta sostitutiva e si domanda quando si paga, rispetto a quelle che erano le condizioni in tempi precedenti, ad oggi ci sono dei cambiamenti molto importanti e vorremmo dire anche “penalizzanti”.

Infatti, se prima era possibile effettuare una rateizzazione in due rate (rispettivamente il 60% entro il 30 settembre e la rimanente parte del 40% entro il mese di novembre), oggi la modalità permessa è soltanto una: pagamento in un’unica soluzione.

Imposta sostitutiva quando si paga: pagamento entro il 30 novembre

Come abbiamo già detto, per rispondere alle novità dell’imposta sostitutiva e quando si paga, la nuova normativa prevede la sola possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro e non oltre il 30 novembre del 2023.

A ciò, si aggiunge la possibilità di compensazione e quella di poter pianificare il profitto dei beni immobili, senza la necessità di pagare una imposta maggiore. Questo però, avviene soltanto in caso di conversione della società “da commerciale a semplice”.

A tal proposito andrebbe affrontato l’argomento messo in evidenza dall’Agenzia delle Entrate, con il quale ha specificato cosa accadrebbe alle ritenute sulle riserve degli utili generati prima della conversione societaria.

La conclusione è stata molto semplice: entrambi i tipi di società (semplice o commerciale), possono comportarsi come sostituto di imposta.

Detenzione di un immobile di una società non commerciale: cosa succede?

Il lavoro del Consigli dei Ministri nel Decreto Proroghe, ha apportato dei cambiamenti significativi non solo nel versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione, ma anche nel possesso di un immobile da parte di una società (seppur di natura non commerciale).

In questo caso, il diritto di possedimento non viene sospeso, anche se cambierebbe l’applicazione delle tasse sul reddito qualora il bene venga ceduto.

Qualora si verifichi una cessione dell’immobile da parte della società non commerciale, e ipotizzando che non vengano soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 67 del Tuir, i ricavi provenienti dalla cessione potrebbero essere attribuiti ai soci pur non applicando nessun’altra tassa.











