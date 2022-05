Imprenditoria femminile 2022/ Da quando si può mandare la domanda e funzionamento

Per il 2022 è prevista un’agevolazione per favorire l’imprenditoria femminile. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto 200 milioni di euro da destinare a chi ha i requisiti necessari.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che i destinatari sono le cosiddette Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, anche abbreviate come imprese ON.

Imprenditoria femminile: cosa sono le imprese ON?

Il capitale destinato all’imprenditoria femminile serve per finanziare le imprese ON, ovvero quelle aziende che hanno l’obiettivo di:

Far nascere nuove piccole e medie imprese ;

Mettere in modo l'auto imprenditoria.

Smart&Start, per sostenere le PMI innovative e startup.

Per ciascuna operazione finanziaria sono previsti 100 milioni di euro. La possibilità per poter inviare la domanda verrà data a partire da giorno 19 maggio 2022.

L’agevolazione all’imprenditoria femminile dà la possibilità a tutte le donne di ogni parte di Italia, che desiderano avviare una propria attività di poter usufruire di una parte di contributi a fondo perduto e tassi agevolati.

A calcoli fatti, possiamo dire che circa il 90% delle spese potrebbero essere ammortizzate. O almeno, sicuramente molte più ridotte rispetto a quelle necessarie senza agevolazione.

Agevolazioni imprenditoria femminile: cos’è lo Smart&Start

Nelle agevolazioni per favorire l’imprenditoria femminile, è prevista la soluzione Smart&Start. L’obiettivo è quello di finanziare le startup più innovative che non sono state costituite da oltre 60 mesi, e che rientrano nella sezione speciale del Registro Imprese.

Ecco chi può chiedere il prestito in questione:

Startup innovative purché siano di piccola dimensione e costituite da meno 60 mesi.

purché siano di piccola dimensione e costituite da meno 60 mesi. Team di persone fisiche che desiderano costituire una startup innovativa nel Bel Paese, anche se fossero residenti all’estero, oppure cittadini stranieri che hanno la cosiddetta “startup Visa”.

che desiderano costituire una startup innovativa nel Bel Paese, anche se fossero residenti all’estero, oppure cittadini stranieri che hanno la cosiddetta “startup Visa”. Imprese straniere che si impegnano ad avviare almeno una sede in Italia.

Affinché una impresa possa esser definita effettivamente “startup innovativa”, è sufficiente leggere ciò che è contenuto nell’articolo 25 del D.L. 179/2012. Il Fondo per l’imprenditoria femminile sarà accessibile a partire dalle ore 10 presso lo sportello online sopra indicato.

