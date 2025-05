Chi ha requisiti per poter rientrare e fare impresa agricola giovanile può godere di alcune agevolazioni fiscali importanti. Ogni benefit – al fine di essere goduto – dev’essere registrato tramite il modello F24, ponendo attenzione al regime adeguato e previsto dalla normativa in vigore.

A darne una spiegazione più approfondita è stata l’Agenzia delle Entrate con la circolare 31 del 28 aprile del 2025, all’interno della quale – come volontà dell’amministrazione finanziaria – è possibile consultare i codici tributo utili all’ottenimento dei benefici (ammessi dall’articolo 4, Decreto Legge 36 del 2024).

Codici tributi dell’impresa agricola giovanile

Chi fa impresa agricola giovanile e si trova in una condizione di startup, grazie a dei codici tributo specifici è possibile ottenere delle agevolazioni significative, riducendo la tassazione inerente all’Irpef, ai redditi e alle addizionali regionali e comunali.

Codice tributo Agevolazione 4083 Agevolazioni sulla 1° rata riguardante l’Irpef, l’Irap e le relative addizionali 4084 Agevolazioni sull’anticipo versato in un’unica soluzione o acconto della 2° rata inerente all’Irpef, all’Irap e alle relative addizionali 4085 Agevolazioni sul saldo relativamente all’Irap, all’Irpef e alle relative addizionali 4086 Agevolazioni sulla 1° rata riguardante l’Ires, l’Irap e le relative addizionali 4087 Agevolazioni sull’acconto pagato in una sola volta o sulla 2° rata dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali 4088 Agevolazioni sul saldo relativamente all’Ires, all’Irap e alle relative addizionali

Attenzione a compilare adeguatamente e correttamente il modello F24, i cui codici tributo (come in tabella) dovranno essere trascritti su “Erario” e fare in modo che combacino con le somme a sua volta comparse in “importi a debito versati”.

Infine nella sezione intitolata “Anno di riferimento” va trascritto il periodo fiscale a cui fa capo il pagamento delle imposte. Attenzione anche al formato da rispettare, che in tal sezione va riportato “AAAA“.

Per quanto riguarda i due codici, rispettivamente “4085” e “4088”, entrambi potranno essere trascritti tra le somme ricevute a proprio credito post conguaglio (al fine di compensarli).

L’ultima osservazione va fatta se si effettua il pagamento in un’unica soluzione, indicando il codice “0101” oppure rispettando il formato così trascritto “NNRR” se si optasse per il versamento in più rate (relativamente ai codici 4083; 4085; 4086; ed infine 4088.