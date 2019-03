INDUSTRIA 4.0/ Carboniero (Ucimu): “Super-ammortamento strategico per la ripresa”

Massimo Carboniero, presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti del fatto che il Governo abbia riconsiderato la posizione sul Superammortamento e stia lavorando per renderlo nuovamente operativo e disponibile già a partire da aprile 2019. I nostri dati e le nostre previsioni dimostrano che il mercato italiano è ancora disposto ad investire in nuovi macchinari. Proprio per questo, in un momento di incertezza del mercato internazionale, occorre intervenire tempestivamente dando fiducia alle imprese, soprattutto alle Pmi che hanno nel Superammortamento uno degli strumenti più importanti di incentivo a migliorare la propria competitività”.

